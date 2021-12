ERR Leedu piiril: olukorra rahunedes on ESTPOL5 ülesanne migrantidega tegelemine

Kui olukord Leedu-Valgevene piiril on võrreldes suvega oluliselt rahulikumaks muutunud, siis nüüd läheb põhijõud Leedus olevate migrantidega tegelemisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erinevates majutuskeskustes üle riigi on kokku 3300 sisserändajat. Medininkais, vahetult Valgevene piiri ääres on neid ligi 800. Leedu lipu kõrval lehvib seal Eesti lipp.

Turvalisuse tagamine ning sealsete asukatega asjaajamine on seni läinud ladusalt.

"Tegelikult mingit agressiivsust ei ole, aga loomulikult peab olema ettevaatlik, sest me ei tea, miks nad on tulnud, me ei tea nende tausta, me ei tea neid inimesi tegelikult. Hoiame suhtlust minimaalsel tasemel, suhtleme nii inglise kui ka vene keeles. Toetame ka Leedu kolleege, et info saaks vahetatud ja majutuskeskuse elanike soovid saaks täidetud," selgitas ESTPOL5 meeskonna juht Erkko Piirimägi.

Kommunikatsioon on olnud võtmesõna. Politseinike varustus lubab küll vajadusel hakkama saada ka keerulisemate olukordadega.

Sealne kogemus on politseile väärtuslik, sest Eestil pole seni tulnud selliste situatsioonidega silmitsi seista. Oma kogemuse saab ka politseikoer Šaakal.

"Talle sobib hästi. Ilm on sama, mis meil ja talle meeldib seal, kus olen mina. /.../ Siin on vähe teised lõhnad ja teised kombed kui meil, aga eks ta on harjunud," rääkis ESTPOL5 koerajuht Andrus Liiv.

Kuuenda ESTPOL5 vahetuse aega jäävad nii jõulud kui ka aastavahetus.

"Meeskonnaliikmete pered on olnud toetavad, on meile selle võimaluse loonud, et me saame tulla. Ja tegelikult meil on kõik suhtlemisvõimalused alati olemas - internet, telefon. Paraku selline see politseiniku elu on, et teinekord tuleb rahva teenimisel teha järeleandmisi," ütles Piirimägi.

Rühma lähetus lõppeb 10. jaanuaril.