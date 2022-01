Schiff: ilma karmide sanktsioonideta ründab Venemaa tõenäoliselt Ukrainat

Schiffi sõnul võib sissetung Ukrainasse anda Venemaale samas ootamatu tagasilöögi, sest see võib tähendada, et aina rohkem riike soovib NATO-ga ühineda, vahendas The Guardian.

Teiseks põhjuseks, mis võib Venemaad panna ümber mõtlema, on arusaam, et kui Ukrainat rünnatakse, et lähe NATO Venemaa piiridest mitte kaugemale, vaid toob lähemale, märkis Schiff.

Schiffilt küsiti telekanali CBS saates, mis peataks Venemaa presidendi Vladimir Putini, et too ei annaks käsku Ukraina piiri äärde kogunenud Venemaa vägedele naaberriiki rünnata.

Schiff vastas, et tema hinnangul aitaks rünnakut ära hoida vaid väga karmid sanktsioonid. "Ja ma arvan, et meie liitlased peaksid samamoodi mõtlema. Venemaa peab mõistma, et meie seisukoht on ühtne," lisas Schiff.

Küsimusele, kas plaanitud kõnelused USA ja Venemaa liidrite vahel suudaksid sissetungi ära hoida, vastas Schiff, et ta peab sissetungi tõenäoliseks.

"Ma kardan, et Putin suure tõenäosusega ründab. Ma pole siiani täiesti aru saanud tema põhjustest, miks ta seda teeb, aga ta paistab olema veendunud, kui me just ei suuda teda ümber veenda," lausus Schiff.

"Ma usun, et ei miski muu kui enneolematult suured sanktsioonid panevad Venemaad taganema, ja see on just see, mida me liitlastega peame tegema," lisas ta.

Sel nädalal ütles USA president Joe Biden, et kui Venemaa peaks Ukrainat ründama, kehtestab USA nende vastu tõsised sanktsioonid.