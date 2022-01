USA ja Venemaa esindajad on saabunud Genfi läbirääkimistele

Peamiselt on algava kohtumise asjus sõna võtnud Vene pool, kelle hinnangul pole USA-lt laekuvad signaalid rahuldavad ning ei anna erilist lootust kõneluste õnnestumiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rjabkovi sõnul on naiivne kohtumiselt edu, eriti aga veel kiiret edu oodata.

Poliitikavaatlejate hinnangul on Venemaa ajanud oma nõudmistega panused teadlikult kõrgeks ning valmistab nüüd oma rahvast ette tunduvalt kesisemateks tulemusteks.

"Mõned ühishuvid leitakse ja siis teatab meie televisioon, et Putin on saanud jagu kõigist ning päästnud Euroopa tuumasõjaohust, mis on muidugi täielikult õhust tõmmatud väljamõeldis. Sellist ohtu ei ole," kommenteeris Venemaa poliitikavaatleja Dmitri Oreškin.

Vaatleja sõnul loodab Venemaa Genfist saavutada eeskätt seda, et lääs jätab Ukraina ja ehk ka Gruusia Venemaa mõjusfääri.

"Putin ei saa leppida Ukraina või ka Gruusia ühinemisega NATO-ga. Ta võib leppida, et Balti riigid on läinud, need on juba kaotatud juhtum, kuuluvad NATO-sse ja puha, kuid ta on otsustanud Ukrainat lõpuni kinni hoida. Ja ainus võimalus kindlustada oma kõvakäeline poliitiline mõjuvõim Ukraina üle, on pingete tekitamine piiril," ütles Oreškin.

Et Venemaa võitleb Genfis just Ukraina pärast, on mõista andnud ka Rjabkov ise.

"Washington ja tema NATO liitlased peavad kohe lõpetama pideva vaenuliku tegevuse meie riigi vastu, sealhulgas etteteatamatud sõjamängud, ohtlikud lähenemised ja manöövrid sõjalaevade ja lennukitega ning sõjalise imbumise Ukraina aladele," kõneles Vene asevälisminister.

Vaatlejad rõhutavad, et enamik lääneriikidest näeb Venemaas jätkuvalt eeskätt suurt turgu, mistõttu nad pole vastupidiselt Venemaa väidetele mingist sõjategevusest vähimalgi määral huvitatud.