Reinsalu: peaministrile ei jõudnud minu kirja sisu pärale, ohutaju puudub

Peaminister Kaja Kallas (RE) lükkas neljapäeval tagasi Urmas Reinsalu tehtud ettepaneku käivitada NATO artikkel 4, mis avaks liikmesriikide vahel konsultatsioonid julgeolekuolukorra üle.

Urmas Reinsalu saatis nädala alguses peaminister Kaja Kallasele vastavasisulise kirja, milles kutsus artikkel 4 käivitamise kõrval suurendama ka liitlaste sõjalist kohalolekut Balti piirkonnas. Kaja Kallase sõnul otsib Reinsalu selliste üleskutsetega vaid sisepoliitilist tähelepanu.

"Peaministrile ei jõudnud minu kirja sisu kahjuks pärale. Ta viitas minu suureks üllatuseks, et need konsultatsioonid NATOs juba käivad. Tegelikult on NATO artikkel 4 konsultatsioonid eraldi protseduur, mis muidugi praegu käivitunud ei ole ja see peaministri väide on viisakalt öeldes tõe alternatiiv," kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

"Peaministril on ühes asjas õigus: meil on põhimõtteliselt erinev ohuhinnang ning arusaam toimuvast. Peaminister tervitab dialoogi Venemaaga, mis polevat "läbirääkimised". Ohu teadvustamine partneritele ning suurema heidutuse taotlemine olevat peaministri hinnangul aga…. räuskamine," märkis Reinsalu.

Reinsalu hinnangul on terves Euroopas julgeolekukriis ning just Balti piirkonnas on hädavajalik koheselt taotleda suuremat liitlaste heidutust.

"See pole mitte räuskamine, vaid elementaarne oma riigi huvide eest seismine," märkis Reinsalu.

"Valitsuse ohutaju puudumisest annab tunnustust ka Financial Timesis ära toodud häbiväärne fakt, et Eesti riigiettevõtte abiga on läinud aastal kahekordistatud (sic!) läbi Eesti transiiti Valgevenest võrreldes 2020 aastaga. Meie valitsus kiidab sellele takka, saamata aru, et sellise Lukašenko diktatuuri doteeriva poliitikaga reedame Valgevene rahvast, liitlasi ja lõpuks iseenda julgeoleku."

Reinsalu sõnul on see valitsuse poliitika on täies mahus Kremli huvidega kooskõlas. "Nad ei pea ise Lukašenkole niipalju laenu andma, meie rahastame teda läbi riigifirma abiga kahekordistunud transiidi."