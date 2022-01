Valge Maja: USA ei nõustu arutama Venemaaga vägede vähendamist Ida-Euroopas

USA ja tema liitlased on kõnelustel Ukraina üle nõus Venemaaga arutama võimalust, et mõlemad pooled piiravad sõjalisi õppusi ja raketisüsteemide paigutamist piirkonnas, ütles Reutersi teatel Valge Maja ametnik.

Valge Maja sõnul ei tule esmaspäeval Genfis algaval USA ja Venemaa kohtumisel aga kõne alla USA vägede vähendamine piirkonna NATO liikmesriikides.

Järgmisel nädalal toimub rida kohtumisi Venemaa ning USA ja teiste NATO liitlaste vahel. Esmaspäeval peavad USA ja Venemaa läbirääkimisi tuumarelvastuse kontrolli ja Ukraina ümber valitsevate pingete üle, 12. jaanuaril kohtuvad Brüsselis Moskva ja NATO riikide esindajad NATO-Vene nõukogu raames ning Venemaa tõstatatud teemasid saab arutada ka 13. jaanuaril Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) kohtumisel, mille liige on ka USA.

Putin nõuab muu hulgas NATO idasuunalise laienemise peatamist, mis USA teatel on vastuvõetamatu nõudmine.

Ajakirjanike briifingul enne kohtumist ütles aga Valge Maja ametnik, et on kohti, kus mõistlikkuse piires saab kokkuleppeid arutada. "Mõlemad pooled peaksid sel juhul võtma samad kohustused," ütles ametnik.

Venemaa on mõista andnud, et nad tunnevad end ohustatuna USA plaanidest paigutada raketisüsteemid Ukrainasse, kuigi USA president Joe Biden on kinnitanud, et selliseid plaane pole.

"See on üks kohti, kus me võime jõuda üksteisemõistmiseni, kui Venemaa on nõus vastastikuste kohustuste võtmisega," ütles ametnik.

Samuti on tema sõnul võimalik läbi rääkida sõjaliste õppuste osas. "Me oleme valmis arutama võimalusi, kuidas mõlemad pooled piiraksid õppuste suurust ja ulatust, kaasaarvatud strateegiliste pommitajate kaugust üksteise riigipiiridest ja ka maismaaõppuste osas," ütles ametnik.

Valge Maja: majandussanktsioonid Venemaale oleksid algusest peale karmid

Valge Maja briifingul öeldi lisaks, et majandussanktsioonid Venemaale, kui see peaks ründama Ukrainat, oleksid kohe karmid ning neid kehtestades ei lähtutaks tavapärasest stsenaariumist, et karmimad sanktsioonid tulevad alles siis, kui leebemad ei mõju.

"Meie lähenemine oleks: alustame karmilt, jätkame karmilt (ing.k. start high, stay high), millega me koostöös oma liitlastega seaksime tugeva ja tohutu surve Venemaa majandusele, kaasaarvatud Venemaa finantssüsteemile ja sektoritele, mis on Kremli jaoks kriitiliselt olulised," ütles Valge Maja ametnik.

Reutersi teatel on USA arutanud koos liitlastega Euroopas ja Aasias võimalikke kaubandussanktsioone. Otsuseid pole veel tehtud, kuid kõnealused piirangud puudutaksid näiteks USA poolt Venemaale eksporditavaid tooteid.

Sel juhul satuks Venemaa USA jaoks ekspordipiirangute osas samasse nimekirja selliste riikidega nagu Kuuba, Iraan, Põhja-Korea ja Süüria.