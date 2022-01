Rjabkov: oleme saanud USA-lt pettumustvalmistavaid signaale

Esmaspäeval algavad Genfis Vene-USA kõnelused, mille peateema on Ukraina ümber toimuv. Laupäeval teatas Washingtoni Valge Maja, et rääkida võib vastastikest sõjaliste õppuste piiramisest ja rakettide paigutamisest Ida-Euroopas, kuid kõnelusi ei tule USA vägede arvu üle NATO riikides.

Rjabkov ütles, et Venemaa ootused on realistlikud. Washingtonist ja Brüsselist viimastel päevadel tulnud signaalide põhjal oleks naiivne eeldada, et kõnelustel toimuks mingeid arenguid kahe riigi suhetes, märkis ta.

Venelased pole rahul ka sellega, et USA ootab neilt juba eos järeleandmisi, vahendas Reuters uudisteagentuure Interfax ja RIA Novosti.

Venemaa on nädalaid koondanud oma vägesid Ukraina piiri taha, Ukraina võimud on hoiatanud, et tõenäoliselt ründab Venemaa neid selle aasta alguses. USA ja tema liitlased on Venemaad hoiatanud, et pingete eskaleerumisel reageerib lääs jõuliselt.