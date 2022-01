Luik läbirääkimistest Venemaaga: sel nädalal ei otsustata midagi erakordset

Luige sõnul on USA lubanud oma liitlasi briifida, millest räägitakse esmaspäeval kohtumisel Venemaa esindajatega. "USA on selgelt öelnud, et ühtegi teemat, mis puudutab liitlasi, ei arutata ilma liitlasteta ja USA on lubanud ka liitlasi briifida, et nad oleksid teadlikud, mida Genfis arutati," lausus Luik.

Esmaspäeval peavad USA ja Venemaa läbirääkimisi tuumarelvastuse kontrolli ja Ukraina ümber valitsevate pingete üle, kolmapäeval kohtuvad Brüsselis Moskva ja NATO riikide esindajad NATO-Vene nõukogu raames ning Venemaa tõstatatud teemasid saab arutada ka 13. jaanuaril Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) kohtumisel, mille liige on ka USA.

Luige sõnul on kõik need kohtumised ühe protsessi algus.

"Seal selgub ka, kas Venemaa võtab seda protsessi tõsiselt ja kas on nõus Ukraina ümbert oma vägesid välja tõmbama. Seetõttu ei ole see kindlasti see nädal, kus midagi erakordset otsustatakse. Toimub mingisugune üksteise kuulamine, dialoog, ja eriti Vene-NATO nõukogu, mis koguneb 12. jaanuaril, on eelkõige dialoog ja läbirääkimiste foorum," lausus Luik.

Luik märkis, et USA on enne neid kohtumisi oma seisukohad üsna selgelt välja öelnud.

"USA on öelnud selgelt välja, et kui toimub konflikt, Venemaa tungib kaugemale Ukrainas, siis USA toob oma väed Ida-Euroopasse, lisaks majandussanktsioonidele ja poliitilistele sammudele," lausus Luik.