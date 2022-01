Liimets kõnelustest Venemaaga: on oluline, et diplomaatiale on antud võimalus

Kas USA ja Venemaa kohtumine tõi täna mingi meile meelepärase tulemuse?

Tänane Ameerika Ühendriikide ja Venemaa Föderatsiooni kohtumine oli üks kolmest kavandatud dialoogi formaadist sellel nädalal, järgmine neist on ülehomme, mis on NATO-Venemaa nõukogu formaadis ja ka OSCE-s. Selles kontekstis saame tänase kohtumise tulemuste kohta öelda seda, et mõlemad pooled on öelnud, et läbirääkimised jätkuvad, kavandatud kohtumised sel nädalal jätkuvad ning edasisi hinnanguid antakse pärast seda kui kõik kohtumised on toimunud. Selles kontekstis on oluline, et diplomaatiale on antud võimalus ning dialoog praegu jätkub.

Kas teie hinnangul USA võttis Euroopalt initsiatiivi ära ja Euroopa peab vaatama kahe suure läbirääkimisi lihtsalt pealt?

Siin on kindlasti väga tähtis vaadata, mis toimus viimastel nädalatel, kus lepiti kokku, kuidas täpselt nendele Venemaa poolt esitatud lepingu nõudmistele vastatakse ja siin on olnud küll liitlased väga selgelt ühel meelel, et julgeoleku aluseid sellisel kujul ei saa läbi rääkida, igal riigil on iseseisev otsustusõigus oma julgeolekupoliitikat valida jne. Nagu me just ka NATO peasekretäri sõnumitest kuulsime, siis siin ei saa küll öelda, et Ameerika Ühendriigid on läinud ise oma teed, vaid vastupidi, nad on läinud kõiki Euroopa julgeolekut puudutavates küsimustes Euroopa kooskõlastatud otsustega.

USA asevälisminister Wendy Sherman ütles pressikonverentsil, et põhimõtteliselt võib arutada seda küsimust, kus Euroopas asuvad relvajõud ja kui tihti peetakse sõjaväeõppusi. Kuidas te seda kommenteerite?

Sõjaväeõppused on kindlasti väga oluline osa NATO kollektiivkaitsest ja meie vaates on loomulikult nende jätkumine tähtis. Mis puudutab sõjaväeõppuseid Venemaa Föderatsiooni poolt, siis siin me kindlasti oleme viimasel ajal näinud, et on puudunud läbipaistvus ning kui siin suudetakse kokku leppida suuremas läbipaistvuses ning ka sellest kinnipidamises, siis see kindlasti tugevdaks Euroopa julgeolekut.

Kolmapäeval kohtuvad NATO ja Venemaa. Mis sõnumiga läheb Eesti saadik sinna kohtumisele?

Eestil on kavas seal teha oma sõnavõtt, kõik 30 NATO liitlast on laua taga. Meie vaates on tähtis see, et dialoogi pidamine Vene Föderatsiooniga on oluline, kuid loomulikult on meie vaates ka tähtis, et Euroopas riigid austaksid teiste riikide territoriaalset terviklikkust ja lõpetaksid ka vastava sõjalise tegevuse Euroopas.