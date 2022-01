Blinken kohtub nädala lõpus Lavroviga

"Blinkeni kohtumine Lavroviga lepiti kokku teisipäeval telefonikõne raames," ütles üks USA kõrge ametnik.

Valge Maja hoiatas eelmisel nädalal, et Venemaa saatis Ukrainasse luurajad, kes võivad ette valmistada operatsiooni, mis annaks Venemaale ettekäände Ukraina ründamiseks, vahendas Financial Times.

USA rõhutas diplomaatia vajadust, et leevendada pingeid, mis on seotud Venemaa sõjaväe koondumisega Ukraina piiri lähedal. "On veel liiga vara öelda, kas Venemaa on diplomaatiast tõsiselt huvitatud. Ma ei oska seda praegu hinnata. Kui siin on võimalus leida diplomaatiline lahendus, anname kindlasti kõik selle elluviimiseks," ütles üks USA kõrge ametnik ajalehele Financial Times.

Blinken kohtub kolmapäeval Kiievis Ukraina riigijuhtidega. Blinken ütles USA Ukraina saatkonnas, et tema visiidi eesmärk on kinnitada USA pühendumust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele.

Blinken hoiatas, et Venemaa rünnak võib juhtuda väga kiiresti.

"Me teame, et on olemas plaanid seda Venemaa jõudu seal lühikese ajaga veelgi suurendada. See annab president Putinile võimaluse, väga lühikese aja jooksul, võtta edasisi meetmeid Ukraina vastu," ütles Blinken.

Blinkeni sõnul proovib Washington pinged lahendada diplomaatia abil. Siiski peab Venemaa näitama, et on valmis sama tegema, vahendas Deutsche Welle.

"Ma väga-väga loodan, et suudame hoida seda diplomaatilisel ja rahumeelsel teel. Lõppkokkuvõttes on see Putini otsus," ütles Blinken.