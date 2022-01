"Esimeses stuudios" vaidlesid erakonnajuhid hinnatõusu kompenseerimise üle

Parlamendierakondade juhid arutasid kolmapäeval ETV saates "Esimene stuudio" elektrihindade kompenseerimise üle. Valitsuskoalitsiooni kuuluvate Reformierakonna ja Keskerakonna juhid ütlesid, et energiatoetuste kokkulepe on lähedal.

Nii Keskerakonna esimees Jüri Ratas kui ka Reformierakonna juht Kaja Kallas kinnitasid, et mõlemad erakonnad töötavad endiselt toetusmeetmete paketis kokku leppimise nimel.

Jüri Ratase sõnul on praegu kehtiva energiatoetuse meetme miinus see, et keskklass jääb sellest meetmest välja ja tema sõnul on vaja keskklassile appi minna.

Kaja Kallase sõnul soovib Reformierakond inimesi aidata, samal arvestades, et abi on maksumaksja raha. "Kui me teeme selle rahaga neid toetusmeetmeid, siis samal ajal ei saa me lahendada tervet rida probleeme, mis Eesti riigi ees seisavad," sõnas Kallas.

"Me oleme otsinud lahendust sellele kuidas saaks aidata inimesi ilma täiendava bürokraatiata. Ma loodan ja mulle tundub, et me oleme sellele kokkuleppele lähedal," ütles Kallas.

Rääkides võimalikust meetmest lähemalt ütles Ratas, et see saab olla, kas käibemaksulangus, hinnalagi või lihtsalt mingi konkreetse summa maksmine.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et Reformierakond upub taas Exceli tabelisse. Helme sõnul on EKRE põhiline nõudmine lõpetada elektribörs. "See ei ole turg. See on totaalne manipulatsioon. Nord pool ei ole börs. See on manipulatsioon, mis soodustab tootmise pidevat vähenemist," ütles Helme.

"Sellega ei saa lasta inimestel ja ettevõtetel pankrotti minna. Me ei peaks keskenduma sellele, kuidas inimestele elektrihinda kompenseerida, vaid sellele, kuidas elektri hind alla tuua," lisas Helme.

Kaja Kallas vaidles Helmele vastu ja rõhutas, et börs on toonud odavamad elektri hinnad, võrreldes muu Euroopaga.

Isamaa on välja pakkunud elektriturureformi. Erakonnajuhi Helir-Valdor Seederi sõnul on Isamaa ettepanek mõistlik ja lihtne. "Väljapakutud ettepanekutest kõige mõistlikum lahendus, et oleks võimalik tarbijatel osta elektrit börsiväliselt, aga mis ei tähenda börsilt lahkumist. Ja elektrihind oleks konkurentsiameti poolt kooskõlastatud. Hind oleks 50 eurot megavatttunni eest," lausus Seeder.

"Täna ei saa peaminister ja Reformierakond olukorra tõsidusest aru," lisas ta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ütles, et sotsiaaldemokraadid on toetuste puhul alati kaitsnud universaalset põhimõtet. "Riik peab tulema universaalselt appi ja mitte solgutama inimesi bürokraatiaga," märkis ta.

"Sel esmaspäeval me esitasime riigikogus otsuse eelnõu, mis annab võimaluse see keeruline, aeganõudev bürokraatlik ja solvav süsteem, mille valitsus on kokku käkkinud, asendada süsteemiga, mis on kiire ja lihtne. Keegi ei pea midagi taotlema. Riik tuleb appi niimoodi, et kui 100 eurost on üleöö saanud 300-eurone arve, siis veidi üle poole katab riik sellest automaatselt," rääkis Saar.