NATO kaalub Venemaa rünnaku korral Ida-Euroopasse tuhandete sõdurite saatmist

Juhul kui Venemaa ründab sõjaliselt Ukrainat, võib NATO saata Ida-Euroopasse täiendavalt tuhandeid sõdureid. Sellised eriolukorra plaanid on töös juba nädalaid.

Kui NATO peaks otsustama oma kohalolekut tugevdada, saadetakse sõdureid ja varustust juurde Balti riikidesse ja Poolasse, vahendas The Times.

Vägesid võidakse juurde saata ka Rumeenias Craiovas asuvale 5000 sõduri suurusele rahvusvahelisele brigaadile.

Lähetuseks on valmis ka kaks NATO kiirreageerimisüksust, millest üks on 40 000-pealine ja teine on väga kõrge valmisolekuga üksus, kuhu kuulub 20 000 sõjaväelast.

Teiste võimalustena kaalutakse sõjalaevade saatmist Läänemerele ja Mustale merele ning täiendavate hävitajate saatmist Balti riikidesse, Poolasse ja Rumeeniasse.

Praegu on Balti riikides ja Poolas umbes 5000 NATO sõdurit. Nelja NATO lahingugruppi juhivad Eestis Ühendkuningriik, Lätis Kanada, Leedus Saksamaa ja Poolas USA.

NATO reageerimisjõudude üldine juhtimine kuulub kindral Tod Woltersile, USA kõrgeimale liitlasvägede ülemale Euroopas.

2016. aastal hoiatas USA mõttekoda Rand Corporation raportis, et selleks, et NATO suudaks Balti riikides Venemaa rünnakule vastu seista, on vaja umbes seitset brigaadi, sealhulgas kolme raskesoomusbrigaadi, mida toetavad õhujõud.