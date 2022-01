Ettevõtlusminister hoidub kiirtestide teemal seisukoha avaldamisest

"Me oleme palunud selles küsimuses homseks teadusnõukojalt arvamust ja kindlasti kõiki neid ettepanekuid tulebki arutada," ütles Sutt ERR-ile.

Sutt rõhutas ka seda, et nakatumiste arv Eestis kasvab ja ka haiglas on päris suur hulk inimesi. "Nii, et küsimus on ka selles, millal seda sammu astuda," sõnas Sutt.

"On teada, et ettevõtjad on neid ettepanekuid teinud, et võtta kiirtestid paralleelselt kasutusele. Kui me sinna punkti jõuame, siis minu eelistus on, et see oleks üldine, mitte sektori-spetsiifiline," lisas ta.

"See kõik on mõistlik ootus. Sellepärast ongi oluline, et me kuulame ära, mis teadusnõukoda soovitab, vaatame seda olukorda tervikuna ja vaatame eriti seda, mis olukord on nakatamisega ja haiglas olevate inimestega," ütles Sutt veel.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Killu Maidla sõnul oleks testimisvõimaluse tagasitoomine ettevõtjatele suureks abiks.

"Me oleme tegelikult väga kaua juba oodanud, et testimine tagasi toodaks," ütles Maidla.

"Kui me täna vaatame, et meil on vaktsineeritus on veidi üle 60 protsendi, siis see jätab olulise osa elanikkonnast teenustest kõrvale. Ma ei pea seda kuidagi õigeks ja põhjendatuks enam täna," lisas ta.

Küsimusele, kuidas on Maidla rahul ettevõtlusministri tegevusega selles olukorras, vastas ta, et tulemusi ei ole.

"Kui hinnangut anda tegevusele tulemuste järgi, siis kindlasti ei ole rahul. Täna meil ju ei ole võimalik inimesi testidega oma restoranides ja spaades vastu võtta ja see on väga kurb," kommenteeris Maidla.

Maidla sõnul kaotavad alates 1. veebruarist paljud vaktsiinipassid ka oma kehtivuse ning see toob kaasa selle, et veel rohkem inimesi jääb teenustest kõrvale.

Maidla märkis, et hotellide ja restoranide liidu poolt on üles tõstetud ka meelelahutuse ja restoranide kella 23-ne piirang. "See piirang on ka väga kammitsev ja me tegelikult näeme, et üritused paljuski toimuvad. Piiratakse üritusi pärast kella 23 avalikes ruumides, aga tegelikkuses tähendab see seda, et sündmused toimuvad ruumides, mis ei ole avalikud," ütles Maidla.

"See tekitab väga palju küsimärke. Kui palju aitab see viiruse vastu võidelda ja kas see piirang on põhjendatud tänases olukorras," lausus Maidla.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tegi pühapäeval ettepaneku võtta koroonapasside kõrval kasutusele ka kiirtestid.

"Olukorra leevendamiseks ja ühiskonna sidususe tagamiseks, oleks aeg

luua eeldused kõigi inimeste osalemiseks töö- ja eraelus. Selle

tagamiseks leian, et on aeg võtta kasutusele kiirtestid koroonapasside

kõrval," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.