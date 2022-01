ELAK kiitis heaks kliimaläbirääkimiste seisukohad

"Me kiitsime väljapakutud täiendused valitsuse seisukohtadele heaks, kiitsime valitsuse seisukohad heaks koos nende täiendustega. Nüüd on läbirääkijatel vaba voli, nii palju kui nad tahavad, mistahes läbirääkimisi pidada," ütles ELAK-i esimees Siim Kallas.

Kallase sõnul lisati punktid, mille alusel peab kasvuhoonegaaside vähendamine põhinema mõjuanalüüsidele ja majandusliku kahju tekkimise korral peab olema võimalus kaaluda riigiabi andmist enim mõjutatud sektoritele.

"Toonitasime ka piirkondlike toetusmeetmete ning toidujulgeoleku tagamise vajalikkust," lisas Kallas.

Veel täiendas komisjon heitkogustega kauplemise süsteemi puudutavat seisukohta, lisades, et süsteemi on vaja ajakohastada.

Esmaspäeval toimunud komisjoni istungil olid Kallase sõnul ägedad vaidlused teema üle. "Oli komisjonipoolne ettepanek ja ühe rühma ettepanekud, mida esitas Urmas Reinsalu ja olid ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepanekud. Väga palju nendes ettepanekutes kattus, või olid juba varem arutatud ja heaks kiidetud või tagasi lükatud."

Valitsuse seisukohad olid Kallase sõnul väga ratsionaalsed. Komisjonis toimunud arutelu keskmes oli kaks suuremat küsimust. "Üks oli LUCF ehk kui palju peavad metsad siduma CO2-te, kas normatiivi tõstetakse või ei tõsteta. Kui tõstetakse, siis tuleks metsa- ja puidutööstust kahandada, mis loomulikult on väga valus küsimus ja ma arvan, et see on põhimõtteliselt vale," sõnas ta.

Kallase sõnul oli komisjonis sel teemal kaks erinevat seisukohta. "Üks oli valitsuse seisukoht, mida meie oma seisukohtades toetasime, ehk mõõdukalt nendele asjadele läheneda. Teine seisukoht oli toetada süsiniku sidumise eesmärki, mis komisjon on välja pakkunud, see oli sotsiaaldemokraatide eesmärk. See on üks küsimus, kus on Eestis erinevad vaated," kirjeldas Kallas.

"Teine küsimus, kus olid erinevad vaated, aga millele otsitakse lahendust ja mis on minu kui rahandusinimese jaoks tähelepanuväärne ja oluline – emissioonikaubanduse süsteem, millega on seotud suur rahade liikumine ja omal ajal oli nutikas süsteem, mis üritas saavutada eesmärke majanduslike vahenditega. Tänaseks on ta väga keerukaks läinud, ei ole nii selge ja on arusaamatu, kellele ta kasulik on," sõnas Kallas.

"Eesmärk 55" sihiks on kärpida 2030. aastaks kasvuhoonegaaside emissioone 55 protsendi võrra võrreldes 1990. aastaga.