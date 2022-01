Tallinn koole ühiselt distantsõppele ei saada

Kõlvart ütles ERR-ile, et Tallinn pidas juba eelmisel aastal reguleeritud distantsõpet õigeks meetmeks, kuid see tekitas pingeid ja ka valitsuse vastureaktsiooni. Kõlvart lisas, et kuna koolid sattusid sügisel distantsõppe pärast kriitika alla, siis ei olnud piisavalt motivatsiooni jaanuaris kohe pärast koolivaheaega ülelinnaliselt reguleeritud distantsõpet rakendada.

"Seda me ei teinud tsentraliseeritult, seda tegi meie asemel viirus, mis minu arvates pole õige," märkis ta.

Kõlvart ütles, et distantsõppe kord läheb edasi endist viisi.

"Täna on selline olukord, et kuna igas koolis on rakendatud enda süsteem ja mõned klassid on distantsõppel ja mõned klassid on juba tulnud tagasi, siis tsentraliseeritud lähenemine ei oleks ka väga õige, sest see tekitaks praegu täiendatavat segadust," ütles ta.

"Me seda päris pikalt koolijuhtidega arutasime ja otsustasime, et läheme praegu samal viisil. Me koolijuhte igati toetame ja julgustame distantsõpet vajadusel rakendama, aga ei tee seda tsentraalselt," lisas linnapea.

Järgmisel nädalal kohtuvad linna ja koolide esindajad uuesti. "Arvan, et kui peaks juhtuma mingi järgmine tsentraalne samm, siis see on üleüldine distantsõpe. Ma loodan, et me suudame seda vältida," lisas ta.

Haridusameti juht Andres Pajula sõnul lähtub iga koolijuht otsuste tegemisel oma kooli olukorrast.

"Ühiselt otsustati, et distantsõppele minnakse klassides ja koolides koolide põhiselt, sõltuvalt olukorrast koolis. Kuna oleme kolm nädalat koolis käinud ja olukord koolides on erinev, paljudes on juba klassid distantsõppel olnud, õpilased on haigestunud. Täna ühtsete kokkulepete sõlmimine ei ole enam aktuaalne, see on keerukas. Kui oleks neid pidanud sõlmima, siis koheselt pärast vaheaega," ütles haridusameti juht Andres Pajula ERR-ile

Pajula sõnul on Kõlvartil kriisi juhtimisest oma arusaam ning selles osas on tal õigus, et kriisil ei saa lasta eskaleeruda. "Eelkõige kuulas linnapea ära koolijuhid ja nende arvamused," ütles ta.

"Tallinna linn toetab kõikide koolide otsuseid. Kui kool otsustab, et ühe või teise klassi osas tuleb minna distantsõppele, siis seda ka lubatakse, ei jääda ootama terviseameti seisukohta," rääkis Pajula.

"Koolijuhid ühiselt tõdesid, et regulatsioonide hulk on väga keerukas, neist lähtudes on paljud olukorras, kus osad õpilased istuvad klassis, kolmandik on haiged ja kolmandik isolatsioonis. Selles olukorras oli ka juttu, kas korraldada hübriidõpet, kuid selle õppemeetodi efektiivsuses kõik koolijuhid ühiselt kahtlesid. Nad küll üritavad seda teha, aga see ei ole efektiivne. Efektiivne on see, kui on haigusjuhtumid ja kindel osa õpilastest on haiged, on mõistlikum minna klassiga üle distantsõppele," sõnas Pajula.

Kõlvart kritiseeris seejuures haridusministeeriumi kehtestatud korda. "Ma arvan, et tuleb arvestada ka sellega, et praegune kord, mille on ministeerium rakendanud, arvestades praegust olukorda ei ole enam adekvaatne. Sest omikron levib sõltumata sellest, kas lapsed on vaktsineeritud või mitte. Aga praegu saadetakse sõnum, et lapsed, kes pole vaktsineeritud, peavad istuma kodus, distantsõpe pole nende jaoks korraldatud ja tekib olukord, kus päris palju lapsi tänaseks on kodused, aga juhendatud õpe nende jaoks pole korraldatud. See pole kindlasti adekvaatne."

Linnapea hinnangul on õppe korraldamiseks kolm võimalust. "Üleüldine distantsõpe, et kõik klassid, kõik koolid. Korraldatud distantsõpe ehk vahetustega distantsõpe - nädal koolis, nädal distantsõppel. Või kõik lapsed tulevad kooli ja saavad karjaimmuunsust. Aga see pole minu arvates lahendus, sest siis tekib laviin, mida me ei suuda hallata ja siis meil ei ole õpetajaid, kes üldse suudaksid õppeprotsessi korraldada," selgitas ta.

Kõlvarti sõnul julgustab linnavalitsus koole langetama distantsõppe kohta otsuseid, ootamata ära terviseameti juhiseid.

"Mina ütlen ausalt, me julgustame koole otsustama operatiivselt, sest terviseametil puudub praeguses olukorras ressurss operatiivselt vastata ja olukorraga üldse tegeleda. Ja tegelikult tulebki otsustada ja paljud koolid otsustavadki ja me toetame koole ja oleme jätkuvalt valmis seda vastutust kandma nagu see oli ka eelmine kord," rääkis linnapea.

"Ja kui koolijuhid annavad praegu signaali, et nad peavad õigeks, et oleks tsentraliseeritud distantsõpe - ja mõned olid seda palunud -, siis me kindlasti ka seekord, vaatamata sellele, et see pälviks kriitikat, saaksime otsustada, et rakendame üleüldist distantsõpet. Aga praegu arvame, et on mõistlik lähtuda sellest, et igas koolis tekkis juba oma süsteem, mida me ei hakka lõhkuma."