Politico: EL võib oma missioonid Malis lõpetada

Euroopa Liidu (EL) sõjaliste missioonide tulevik Malis on üha ebakindlam, poliitiline olukord riigis halveneb. Veebiväljaande Politico teatel laiendab EL neljapäeval Mali hunta liikmete vastaseid sanktsioone.

EL-i välispoliitikajuhi Josep Borrelli sõnul on Brüssel koostamas meetmeid nende isikute vastu, kes takistavad Malis võimu rahumeelset poliitilist üleminekut.

"Mali üleminekuvõimud peavad praegust olukorda leevendama. Riik aga isoleerib ennast. See pole kooskõlas dialoogi pidamisega, mis on nüüd vajalikum kui kunagi varem. See kahjustab riigis humanitaarolukorda ning terrorismivastast võitlust," ütles Borrell veebiväljaandele Politico.

Kahe nädala pärast toimub EL-i ja Aafrika Liidu tippkohtumine. Eelmisel aastal Mali liikmesus Aafrika Liidus peatati. Seetõttu Mali tippkohtumisel ei osale.

Prantsusmaa alustas 2013. aastal Malis rahvusvahelist operatsiooni Barkhane. EL-i riigid saatsid seejärel missioone Malisse, et koolitada seal välja sõjaväelasi. Pärast 2013. aastat on Malis toimunud aga mitu riigipööret. Suhted Malis võimule tulnud sõjaväehunta ja riigi rahvusvaheliste partnerite vahel on aga katkemise äärel, kuna hunta pole nõustunud pärast kahte sõjaväelist riigipööret valimisi korraldama.

Mali hunta saatis hiljuti riigist välja Prantsusmaa suursaadiku. Mali sõjaväejuhte vihastas Prantsusmaa välisministri terav huntavastane kriitika.

Eelmise nädalal teatas Taani, et toob oma väed Malist ära. Lisaks Taanile on teatanud Rootsi, et toob oma väed Malist ära märtsis. Malis on praegu Eesti suurim välismissioon, seal teenib sadakond Eesti kaitseväelast.

Euroopa riigid muretsevad ka Venemaa kasvava kohalolu pärast Malis. Hunta teeb nüüd koostööd Venemaa palgasõdurite firmaga Wagner.

Prantsusmaa kaitseminister Florence Parly ütles nädalavahetusel, et Pariis ei jää Malisse "ükskõik millise hinna eest".

Hiljuti asus EL-i sõjalist väljaõppemissiooni Malis juhtima Austria.

"Kui EL oma väed välja tõmbab, siis on oht, et tekib võimuvaakum, mille saavad täita teised osalised," ütles Austria kaitseminister Klaudia Tanner veebiväljaandele Politico. Tanneri sõnul arutati seda küsimust ka eelmisel kuul EL-i kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel.

Siiski muretseb Tanner Wagneri kohalolu pärast. "See pole vastuvõetav, et EL korraldab väljaõppemissioone sõduritele, kes seejärel langevad Wagneri juhtimise alla," ütles Tanner.

Mali stabiilsus on Euroopa jaoks strateegilise tähtsusega. Riigis asuvad suured maavarad. EL tahab samuti vältida, et riik langeb džihaadirühmituste kontrolli alla. EL-i ametnike sõnul võib see põhjustada Euroopas uue rändekriisi.