Narvakaid pahandab ajalooliselt kujunenud bussipeatuste nimede eestistamine

Narvas on ühtekokku 90 bussipeatust, millest enam kui pooled vajavad siseministeeriumi hinnangul sobitamist kohanimeseaduse, eesti keele reeglite ja konkreetse kohaga.

Kui Sisekaitseakadeemia õppekeskuse juures asuvale bussipeatusele pannakse Kerese asemel nimeks Akadeemia või kui nimed saavad seni nimeta olnud nõudepeatused, siis sellega ollakse nõus. Küsimusi tekitab Narva aiandusühistute bussipeatuste nimede eestistamine, kui Gvozdikast saab Nelgi, Jantarist Merevaigu või Romaškast Vesiroosi.

"Kui mingi nimetus on solvav, nagu Tiimani ja Daumani tänavad, siis sellega tuleb tegeleda. Aga kui võetakse lihtsalt tõlge, et oli aiandusühistu, mille juriidiline nimi on selline, suur silt aiandusühistu peal on selline, siis on tõlke tegemine väga imelik. Keegi ei ole mõelnud, kes on need inimesed, kes neid busse kasutavad, kas neile on see mugav, kas neile see meeldib, kas see on üldse vajalik? See töö on jäänud tegemata," rääkis Narva arutelupäeva Bazar korraldaja Valeria Lavrova.

Lavrova arvates ei soodusta kohanimede sundeestistamine lõimumist. Narva linnapea Katri Raik on nõus, et aiandusühistute bussipeatuste venekeelsed nimed on ajalooliselt tekkinud ja neid kasutavad Narvas nii venelased kui ka eestlased.

Aga veelgi suurem vastuseis võib Raigi hinnangul tekkida näiteks 26. juuli peatuse ja Põhjasõja mälestusmärgi juures asuva Peetri risti peatuse ümbernimetamisega Kanepi ja Süsiaugu peatusteks.

"Igaks juhuks, 26. juulil 1944 jõudsid Nõukogude väed Narva ja seda päeva tähistatakse tänase ajani. Tõesti, selle ümbernimetamine Kanepiks, mis on ka Narvas tuntud sõna iseenesest, võib tekitada palju vaidlusi. Ja Peetri risti Süsiauguks, ma ei kujuta ette, kuidas vene inimene seda Süsiaugu ütleb," ütles Raik. "Ei tahaks, et tänavanimede ümbervahetamisest, või siis juba bussipeatuste ümbervahetamisest tänase seisuga, tekib mingisugune mälestusmärkide või pronkssõduri sarnane tüli," lisas linnapea.

Lavrova hinnangul pole narvakad nõus loobuma ei 26. juuli tänavast ega samanimelisest bussipeatusest: "Ma arvan, et me saame sellest rääkida 50 aasta pärast, kui kõik need teemad ei tekita nii palju valu kui praegu."

Narva linnapea Katri Raigi arvates tuleb bussipeatuste ümbernimetamisel kohalike elanike arvamust kuulda võtta ja mõnel juhul kompromiss leida.