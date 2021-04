Türkmenistani vaevab riigi ajaloo suurim inflatsioon

Manati nõrk hind mustal turul ilmestab Türkmenistani majandusliku olukorda, teatas Rferl.

Manati vahetuskurss oli 26. märtsil 33 manati, nädalaga kaotas manat mustal turul enam kui 20 protsenti väärtusest.

Musta turu vahetuskurssi peetakse üldiselt manati tegelikuks väärtuseks. Türkmenistanis on samas mustal turul valuutaga kauplemine ebaseaduslik.

Türkmenistani keskmine kuupalk on 1200-1400 manati. Ametliku kursi järgi on see 350-400 dollarit. Ametlikult on Türkmenistani keskmine palk Kesk-Aasias üks suurimaid, maha jäetakse ainult Kasahstanist. Tegelikult on turkmeenid piirkonna vaeseimad inimesed.

Valitsus pakub riigikauplustes subsideeritud hinnaga põhikaupu. 25. veebruaril kasvasid riigipoodides põhitoiduhinnad aga tunduvalt. Inflatsioon mõjutas praktiliselt kõiki toiduaineid.

"Veiseliha ühe kilogrammi hind on näiteks 70 manati. Poodides on puudu kartulitest," teatas veebisait Turkmen.news 23. märtsil.

Alates 12. jaanuarist hakkasid Mary provintsi kauplused enne leiva müümist nõudma klientidelt dokumente. Kliendid pidid selle käigus tõestama, kui palju neil on pereliikmeid. Dokumendid said inimesed kohalikest omavalitsustest. Ametnikud nõudsid enne dokumentide väljastamist kõigi kommunaalmaksete tasumist.

Türkmenistani ametivõimud tahtsid eelmisel kümnendil riigi muuta sularahata ühiskonnaks. Siiski pole kauplustes ja turgudel endiselt seadmeid, et kliendid saaksid maksta pangakaardiga.

"Ametnikud ei esita riigis kunagi töötust kajastavat statistikat. Analüütikute hinnangul oli töötus kuus aastat tagasi vähemalt 50 protsenti tööjõust. Viimaste aastate majandusraskused on töötuse määra tõenäoliselt suurendanud," teatas Rferl.

Türkmenistanis on viimastel aastatel kasvanud prügikorjamine. Inimesed loodavad leida toidujääke. Paljud lapsed pole kunagi koolis ega lasteaias käinud.

Koroonaviiruse epideemia levik halvendas veelgi Türkmenistani majanduslikku olukorda. Ametlikult viirust riigis pole.

Türkmenistani president Gurbanguly Berdymukhammedov väidab, et riigi majandus kasvab ja proovib tähelepanu probleemidelt mujale suunata. Näiteks aprillis korraldatakse riigis hobuste ja koerte iludusvõistlus.

Türkmenistanis asuvad maailma ühed suurimad gaasivarud. Riigi rahvaarv on umbes kuus miljonit inimest.