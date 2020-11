Türkmenistani liider püstitas oma lemmikkoerale kuldse ausamba

Kesk-Aasia lambakoera alabai tõugu peetakse Türkmenistanis rahvuslikuks pärandiks ning see pole esimene kord, kui Berdõmuhammedov sellele tõule austust avaldab. Eelmisel aastal avaldas ta alabaidele pühendatud raamatu, kirjutas Briti ringhääling BBC.

Türkmenistani pealinnas Ašgabatis riigiametnike elurajooni keskväljakul avatud monument on kuus meetriti kõrge ja sellel asub postamendi otsas kullatud koerakuju. Postamendi sees on LED-ekraanid, millel näidatakse videolõike seda tõugu koertest.

Meanwhile, Turkmenistan's president Gurbanguly Berdymukhamedov has just unveiled a gisnt statue of his favorite dog pic.twitter.com/NSlIlXbAoH