Kaja Kallas: Venemaa nõudmine on absurdne

Moskva neljapäeval USA-le esitatud nõudmine, et nood viiksid oma väed Kesk- ja Ida-Euroopast välja, on absurdne, ja sellest saavad kõik liitlased aru, ütles "Aktuaalsele kaamerale" peaminister Kaja Kallas.

Te olete terve neljapäeva olnud Euroopa ülemkogul ja kriisi arutanud. Kuidas Euroopa vastaks, kui Venemaa Ukrainat ründaks?

Euroopa Liit on majandusühendus ja seetõttu oleme kokku leppinud, et juhuks kui Venemaa ründab Ukrainat, siis järgnevad väga karmid sanktsioonid, ja mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ka USA , Suurbritannia, Kanada ja Šveitsi poolt.

Venemaa mainis oma kirjas USA-le otseselt Balti riike, öeldes, et Ühendriikide väed peavad sealt lahkuma. See on muidugi vana jutt, kuid kuidas peaksime sellesse nõudmisse suhtuma?

Me peaksime sellesse nõudmisse suhtuma nii, nagu see on ehk (see on) absurdne nõudmine ja seda saavad kõik meie liitlased aru. Meie liitlased on kinnitanud meile nii üks-ühele kui kollektiivselt, et artikkel viis ja meie kollektiivne kaitse on ka nende asi. Nii et nad seisavad meie selja taga nagu üks mees.