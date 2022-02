Vene suursaadik USA-s süüdistas Washingtoni genotsiidi eitamises

Venemaa suursaadik USA-s Anatoli Antonov süüdistas Washingtoni genotsiidi eitamises Ida-Ukrainas Donbassis. Lääneriigid leiavad, et Moskva otsib ettekäänet Ukraina ründamiseks.

Antonov kirjutas Facebooki postituses, et USA võimud on "küünilised", kuna lükkasid tagasi Venemaa väited, et Donbassis toimub genotsiid.

"USA avaldused põhjustavad nördimust. Kuidas saab teisiti tõlgendada elurajoonide pommitamist raketiheitjate abil. Või seda, et Luganski lähedal avastati massihaud, kus oli ligi 300 tsiviilelanikku, kes hukkusid vaid seetõttu, et pidasid oma emakeeleks vene keelt?" väitis Antonov.

Antonov väljendas veendumust, et Washingtoni "ilusad loosungid" inimõiguste kaitsmisel pole reaalsuses mitte midagi väärt.

Antonovi sõnul peab USA mõistma, et Ukrainas elab miljoneid venelasi, kelle huvisid tuleb kaitsta. "See on Ukraina stabiilsuse ja territoriaalse terviklikkuse tagatis," ütles Antonov.

Venemaa president Vladimir Putin on samuti öelnud, et Donbassis toimub genotsiid. Tõendid selle kohta puuduvad.