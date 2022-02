Ida-Ukraina separatistid palusid Putinil tunnustada Donbassi iseseisvust

Kui Venemaa tunnustab Donetski ja Luganski isehakanud vabariike, võib see Moskval saata Ida-Ukraina piirkonda ametlikult oma sõjajõud. Kreml saab kasutada argumenti, et sekkub liitlasena, et separatiste kaitsta Ukraina eest, vahendas Reuters.

Ida-Ukraina separatistide liider Deniss Pušilin teatas reedel, et piirkonna elanikud evakueeritakse Venemaale Rostovi oblastisse. Lääneriigid leiavad, et Moskva otsib ettekäänet Ukraina ründamiseks. Venemaa hädaolukordade ministeerium teatas esmaspäeval, et Ida-Ukraina separatistide territooriumilt on Venemaale evakueeritud üle 60 000 tsiviilisiku.

Separatistid kuulutasid laupäeval välja ka täieliku sõjalise mobilisatsiooni.

Venemaa parlament võttis eelmisel teisipäeval vastu resolutsiooni, milles kutsus Putinit üles ametlikult tunnustama Donetski ja Luganski isehakanud rahvavabariike.