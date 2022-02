Biden nõustus Putiniga kohtuma, kuni Ukrainat ei rünnata

Pressisekretäri Jen Psaki sõnul toimuks kohtumine pärast USA ja Venemaa välisministrite kohtumist neljapäeval, 24. veebruaril.

CNN-i hinnangul tundus aga Psaki pidavat kohtumise toimumise väljavaateid kesiseks, arvestades, et USA ametnikud peavad ülimalt tõenäoliseks Ukraina ründamist lähiajal.

"Me oleme alati valmis diplomaatiaks. Samuti oleme valmis rakendama kiireid ja raskeid tagajärgi, kui Venemaa peaks valima sõja. Praegu paistab Venemaa jätkavat ettevalmistusi täiemahuliseks rünnakuks Ukrainale," ütles Psaki pühapäeva õhtul tehtud avalduses.

Ka teised USA ametnikud selgitasid, et ühtegi kindlat plaani presidentide kohtumise aja, formaadi ja asukoha kohta pole olemas.

Kõnelused pakkus välja Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes helistas pühapäeval nii Bidenile kui ka Putinile, teatas Élysée palee. Avalduses märgiti, et mõlema suurriigi liidrid on valmis jätkama kõnelusi Normandia formaadis.

Macronist on kujunenud kriisi arenedes omamoodi diplomaatiline vahendaja. Ta kohtus veebruari algul Putiniga Moskvas ning rääkis Vene presidendiga pühapäeval kaks korda. Prantsuse ametnike sõnul näitavad Macroni diplomaatilised püüdlused soovi proovida iga olemasolevat võimalust konflikti vältimiseks.

USA ametnikud on pidevalt rõhutanud, et Biden on valmis Putiniga suhtlema, hoolimata sellest et ette on valmistanud majandussanktsioonid Venemaale Ukraina rünnaku puhuks.

"President Biden on valmis president Putiniga suhtlema igal ajal ja igas formaadis, kui see aitab sõda ära hoida," ütles USA välisminister Antony Blinken pühapäeval CNN-is.

USA endine suursaadik Venemaal Michael McFaul kahtles, kas presidentide kohtumine päriselt toimub. Tema hinnangul tuleks sel juhul kohale kutsuda ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Biden ja Putin kohtusid näost näkku juunis Genfis ning vestlesid telefonis viimati üle nädala tagasi, 12. veebruaril.

USA ametnike sõnul on Putini plaanide dešifreerimine keeruline. Nende hinnangul varjab president oma plaane ka kõige kõrgemate nõunike eest.

Pühapäeval ütles Valge Maja ametnik, et Blinken ja tema Vene ametivend Sergei Larov arutavad Bideni ja Putini võimalikku tippkohtumist, kui nad sel nädalal kohtuvad.

"Blinken ja Lavrov jätkavad arutelusid, kuid ainul siis, kui sissetung ei ole selleks ajaks alanud – sel juhul jääb kõik ära," ütles ametnik.

USA ettevõtte Maxari teatel näitavad värsked satelliidipildid, et Ukraina piiri lähedale on toodud veelgi juurde Vene sõjatehnikat ja sõdureid, mis näitavad kasvavat sõjalist valmisolekut.

Bideni administratsiooni hinnangul on Venemaa paigutanud Ukraina ümbrusesse kuni 190 000 sõjaväelast, nende seas on ka separatistid Donetski ja Luganski piirkonnas.