Zelenski kutsus lääneriike sanktsioonidega kiirustama

"Venemaa tegutses väga kiiresti, kui otsustas tunnustada separatistlikke piirkondi. Seega peaks ka vastus sellele tegevusele kiiresti tulema," rääkis Zelenski.

Ukraina president ütles, et on juba vestelnud mitme lääneriigi liidriga ning avaldas lootust, et nad suudavad Venemaa tegevusele kiiresti reageerida.

Moskva esmaspäeval tehtud sammud ei jäta enam kahtlust, et tegemist on Venemaa agressiooniga Ukraina suhtes, rõhutas president Zelenski.

Ukraina liider ütles ka, et kui Venemaa alustab sõjategevust, siis see seab ohtu ka Ukraina naaberriigid Moldova, Leedu, Läti.

Küsimusele, mida ta soovitab teistel riikidel teha, vastas Zelenski, et kõik peaksid Venemaa ohu tõttu suurendama oma kaitsevõimekust.

President Karis kinnitas pressikonverentsil Eesti toetust Ukrainale. "Me jääme oma toetuses kindlaks ning ei jaluta minema," ütles Karis. Samuti rõhutas ta, et Eesti ei pea otseselt oma julgeoleku pärast kartma, kuna on NATO liige.

Zelenski tänas oma kõnes Eestit tankitõrjerakettide Javelin ja välihaigla tarnimise eest.