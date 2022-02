Putin hoiatas sanktsioonide eest, mis võivad mõjutada riigi gaasieksporti

Katari pealinnas Dohas toimub maagaasi eksportivate riikide foorum, kuhu saatis avalduse ka Putin. Tema sõnul kavatseb Venemaa gaasitarneid jätkata ja suurendada investeeringuid gaasisektorisse.

"Oleme veendunud, et maailma huvides on tagada, et energiaüleminek ei muutuks üksikute riikide poliitiliste ja majanduslike huvide edendamise vahendiks ning sellega ei kaasneks sanktsioonid või muud piirangud," teatas Putin.

Putin teatas esmaspäeval, et Venemaa tunnustas Ida-Ukraina separatistlikke nn Donetski ja Luganski rahvavabariike iseseisvana. Veidi hiljem allkirjastas Putin korralduse alustada seal "rahuvalve missiooni".

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kahtles teisipäeval, et Ukrainal on õigus iseseisvusele. Lavrovi sõnul ei esinda Kiievi valitsus kogu riiki, vahendas Interfax.

"Ma arvan, et keegi ei saa väita, et Ukraina režiim esindab alates 2014. aasta riigipöördest kõiki inimesi, kes elavad Ukraina riigi territooriumil," väitis Lavrov.

Moskva otsust tunnustada Ida-Ukraina separatiste mõistis hukka ka Türgi. Ankara teatas, et samm tunnustada Donetskit ja Luganskit iseseisvate vabariikidena on Ukraina poliitilise ühtsuse ja suveräänsuse rikkumine.

"Vene Föderatsiooni otsus on vastuvõetamatu. Kordame veel kord oma pühendumust Ukraina poliitilise ühtsuse ja territoriaalse terviklikkuse säilitamisele ning kutsume kõiki asjaosalisi üles tegutsema terve mõistusega ja järgima rahvusvahelist õigust," teatas teisipäeval Türgi välisministeerium.

Türgi varustab Ukrainat relvadega, sealhulgas relvastatud droonidega.