Eesti Gaas langetab kodutarbijatele hinda kaheksa protsenti

"Oleme otsustanud langetada kodukliendi paindliku paketi hinda alates 1. märtsist kaheksa protsenti, uus hind on 1,19 eurot kuupmeetri kohta," teatas ettevõtte pressiesindaja.

"Kuigi gaasiturg on jätkuvalt volatiilne, on hinnad viimasel ajal mõnevõrra langenud ning saame märtsikuus pakkuda koduklientidele soodsamat hinda," ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.

Ta lubas, et ettevõte teavitab oma kliente uuest hinnast personaalselt koos veebruarikuu eest esitatavate arvetega.

"Ühtlasi jääme jälgima, kuidas turud reageerivad käimasolevatele sündmustele ning teavitame kliente võimalikest edasistest hinnamuutustest jooksvalt," lisas Kotov.

Kommenteerides eelmisel nädalal gaasi maailmaturuhinna muutust, mis on detsembri lõpu 175 eurolt MWh eest langenud veebruaris umbes 75 euro tasemele, ütles Kotov neljapäeval ERR-ile, et tegemist on üksikute päevade hindadega, kuid Eesti Gaas määrab hinna kuuprognoosi põhjal.

"Meie müügi aluseks on kuu ette börsitoodete hinnad, mille muutused ei ole nii järsud. Võrreldes detsembriga on oodatav märtsikuu alus 10 protsenti väiksem, samas on vahepeal olnud kõrgemate hindadega jaanuar ja veebruar," selgitas ta.

Kotovi sõnul pole gaasi müügihind kodukliendile liikunud maailmaturu kauplemispunkti hinnaga (TTF) täpselt samas rütmis, kuna eesmärk on olnud võimalikult vältida järske hinnahüppeid.

"Jaanuaris tõusis kodukliendi hind detsembriga võrreldes siiski 28 protsenti, mis samas oli väiksem tõus kui TTF eeldanuks. Veebruaris tõusis müügihind 13 protsenti ja on praegu 102,38 €/MWh pluss käibemaks, olles madalam kui teistel gaasimüüjatel," lisas Eesti Gaasi juhatuse liige.