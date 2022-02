London lisab sanktsioonide nimekirja kolm Vene oligarhi ja viis panka

Johnsoni sõnul on tegemist sanktsioonide esimese paketiga. Kolme oligarhi varad külmutatakse ja neil keelatakse Suurbritanniasse sisenemine. Kolm oligarhi on Gennadi Timtšenko, Boriss Rotenberg ja Igor Rotenberg.

Viis Venemaa panka on Rossija, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ja Black Sea Bank, teatas Financial Times.

Venemaa tunnustas esmaspäeval Ida-Ukraina isehakanud vabariikide iseseisvust. Vladimir Putin allkirjastas ka korralduse alustada seal "rahuvalve missiooni". Johnson hoiatas teisipäeval parlamendis, et Venemaa uuendas oma sissetungi Ukrainasse.

"Nende vägede paigutamine suveräänsele Ukraina territooriumile tähendab uut sissetungi sellesse riiki," ütles Johnson.

Endine tooride partei juht Iain Duncan Smith hoiatas teisipäeval, et Suurbritannia sanktsioonide pakett ei lähe piisavalt kaugele. "Me seisame silmitsi totalitaarsete riikide telje mõju kasvuga. Hiina jälgib olukorda ja vaatab, kuidas me praegu käitume. See määrab, mis hakkab toimuma Kaug-Idas," ütles Smith.