Biden: toome Baltikumi täiendavaid vägesid

USA president Joe Biden ütles teisipäevases pöördumises Ameerika Ühendriikide avalikkusele, et on andnud loa USA vägede liikumiseks mujalt Euroopast Baltikumi.

President Biden ütles, et on andnud loa USA vägede täiendavaks liikumiseks Ida-Euroopas. Biden ütles oma kõnes, et jõud ja varustus, mis on juba Euroopas, saadetakse Balti riikidesse Eestisse, Lätti ja Leetu.

"Ütlen selgelt, need on meiepoolsed kaitsekäigud," sõnas ta. "Meil pole kavatsust Venemaaga sõdida."

Biden lisas, et lähetuste eesmärk on saata USA liitlastele sõnum, et NATO kaitseb oma territooriumi ja täidab oma lepingulisi kohustusi.

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul saab Eesti juurde õhuvõimekust, täpsemalt hävitajaid, mida Eesti ka USA-lt oli palunud.

"Tänan kõiki neid inimesi, kes selle nimel on tööd teinud. Nad on panustanud väga tõsiselt Eesti julgeolekusse. Meil oli viimane kohtumine USA kaitseministriga laupäeval Vilniuses, rääkisime ka seal, kuidas võiks USA meie kaitsevõimet tõsta," ütles Laanet.

USA kaitseministeeriumi allika väitel paigutatakse Itaaliast Balti riikidesse ümber umbes 800-liikmeline jalaväepataljoni üksus. Samuti suunatakse Saksamaalt Baltimaadesse 20 AH-64 helikopterit ning 12 sellist kopterit Kreekast Poolasse.

Ametnik ütles ka, et erinevatesse kohtadesse NATO idatiival paigutatakse Saksamaalt ümber kuni kaheksa F-35 hävituslennukit.

Biden teavitas avalikkust sanktsioonidest

Joe Biden teatas teisipäevases pöördumises, et käivitab Venemaa-vastaste sanktsioonide "esimese osa". See tuleb vastusena isehakanud Ida-Ukraina rahvavabariikide tunnustamisele ja Putini otsusele viia väed nendesse piirkondadesse.

Biden ütles, et USA kehtestab sanktsioonid Venemaa finantsinstitutsioonidele, riigivõlgadele ning riigi eliidile ja nende pereliikmetele. "Nad osalevad Kremli poliitika korruptiivsetes mängudes ja peaksid samuti kannatama," ütles Biden Venemaa eliitperekondadele kehtestatud sanktsioonide kohta.

USA rahandusministeeriumi teatel, kehtestatakse sanktsioonid Putini lähedasele eliidile.

Muu hulgas määrab USA sanktsioonid VEB pangale, Promsvyazbankile ja nende 42 haruettevõttele.

Sanktsioonide kõrval tahab Biden jätta ruumi ka diplomaatiale. "Pikas perspektiivis hakkame Venemaad hindama tema tegude, mitte sõnade järgi. Ja mida Venemaa ka ei teeks, oleme valmis vastama ühtsuse, selguse ja veendumusega," ütles Biden. "Ma loodan, et diplomaatia on endiselt päevakorral."