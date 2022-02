Kaljurand: vaja on tugevamat survet, sest ainult rääkimisse Putin ei usu

Armeenias Jerevanis viibiv Kaljurand rääkis "Vikerhommikus", et niikaua, kui saab pidurdada Venemaa agressiooni, tuleb jätkata ka diplomaatiliste meetmetega, kuid diplomaatilised meetmed peavad tulema koos tugevama survestamisega.

"Ainult rääkimisse, on praktika näidanud, Putin ei usu. Ta usub sellesse, mida ta näeb ja mis lööb teda valusalt," sõnas Kaljurand.

Küsimusele, et äkki Venemaa hoopis vilistab sanktsioonidele, vastas Kaljurand, et Putin on sellega arvestanud ja sellega on ka Venemaa elanikkonda ette valmistatud.

"Mida räägitakse venelastele? Et lääs hakkab kätte maksma ja me peame hoidma kokku! Et me kannatame ära! Me võitsime ju Suure Isamaasõja, me võidame nüüd ka NATO-t! See retoorika on käinud pikka aega ja Venemaa elanikkonda on selleks ette valmistatud, et sanktsioonid tulevad."

Kaljurand leidis, et mingil hetkel hakkavad sanktsioonid kindlasti mõjuma, kuid arvestada tuleb kaht aspekti.

"Ühelt poolt, millised need sanktsioonid on. Niikaua, kui sanktsioonid on nõrgad või nad ei mõjuta õigeid inimesi või sektoreid, võibki Putin öelda, et elame üle ja kannatame ära. Et pole probleem, kui me ei saa osta Hollandi tulpe või Eesti juustu. Kui viiakse ellu sanktsioonid pangandussektori vastu, takistatakse finantsoperatsioone jne, siis see on täiesti uus tase."

Teine aspekt on isikuvastased sanktsioonid, kus tuleb sihikule võtta Putin, tema lähikondsed ja neid toetavad oligarhid.

"Niikaua, kui sanktsioneeritakse inimesi, keda me isegi ei tunne, mingeid keskastme tegijaid, siis oligarhid ja Putini lähikond naeravad selle üle. Aga kui need sanktsioonid puudutavad Putinit ennast, tema varasid ja lähikonda, neid oligarhe, kes teda toetavad ja kes ei saa enam elada oma senist mõnusat elu läänes, siis see kindlasti avaldab mõju."

Kaljurand möönis, et Venemaa on kogunud reserve ja nad on lühiajaliselt valmis sanktsioonidele vastu seisma, kuid see ei ole jätkusuutlik.

"Euroopa turg on Venemaale turg number üks. Venemaa sõltub Euroopast palju rohkem, kui meie sõltume Venemaast. Venemaa valik on, kas muutuda Euroopa Põhja-Koreaks, isoleerida end täielikult või hakata mingisuguseid järeleandmisi tegema. Jah, ma tean, et sanktsioonid tulevad hinnaga, mille maksame kinni ka meie, aga mingil hetkel on ka demokraatial ja rahul hind. Praegu on see hetk, kus hinna üle ei kaubelda, vaid tuleb kõige karmimad sanktsioonid kehtestada. Ainult nii saab mõjutada Vladimir Putinit oma tegevust muutma."

Meil ei maksa illusioone teha selles, kuidas suhtuvad lihtsad Vene inimesed toimuvasse.

"Lihtne Vene inimene usaldab ja usub Putinit. Ja see pole mitte ainult praegu nii, vaid me nägime seda Krimmi puhul ja ka rünnakute puhul Eesti vastu, kui öeldi, et me oleme vastik väike natsivabariik. Praegu usutakse, et Ukrainas pannakse toime genotsiidi. Et jälle Putin ja Vene inimene peab minema päästma oma kaasmaalasi, kes kannatavad natsistliku ja fašistliku režiimi käes."

Kaljurand märkis, et see tuleneb ka paljuski sellest, et venelased on väga televisiooni usku rahvas ja Venemaa televisioonis toimuv on kõik ajupesu.

"Ma nägin ise, kuidas see ajupesu töötab. Ta töötab, kui tilgutatakse, tilgutatakse ja tilgutatakse. Kas see mõjub kõigile? Kindlasti mitte kõigile. Kindlasti on Venemaal intelligentsi ja noori, kes jälgivad ka teisi kanaleid. Aga valdav enamus on täna uhke Putini üle. Et tema ongi see juht, kes juhib meid ja aitab meil päästa meie kaasmaalasi. Nii nagu me mõned aastad tagasi vabastasime Krimmi ja tõime Krimmis elavad venelased tagasi Venemaa rüppe," sõnas Kaljurand.