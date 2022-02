Peskovi sõnul otsustab Ukraina sissetungi pikkuse Putin

Peskovilt uuriti, millistel tingimustel on Venemaa valmis sõjalise sissetungi Ukrainasse lõpetama.

"Tähtajad määrab loomulikult kõrgeim ülemjuhataja. Operatsioonil on oma eesmärgid, need tuleb saavutada. President ütles, et kõik otsused on tehtud ja eesmärgid saavutatakse," vastas Peskov.

Peskov vastas ka Venemaa sissetungi eesmärkide kohta.

"Venemaa presidendi Vladimir Putini eesmärk on demilitariseerimine ja Ukraina denatsifitseerimine. Mõlemad kujutavad endast ohtu meie riigile ja rahvale," väitis Peskov.

Ajakirjanikud tundsid ka huvi, kas Putin seadis ülesandeks Kiievi vallutamise. Peskovi sõnul peab sellele vastama sõjavägi ja ei saa rohkem teemat kommenteerida.

Peskov lisas, et Kremlil "pole võimalik" kommenteerida Venemaa sõjalise operatsiooni olemust Donbassis. "See küsimus on sõjaväele," ütles Peskov.