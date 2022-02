Esimesed Ukraina sõjapõgenikud jõudsid Eestisse

Suur osa põgenikest tuli Eestisse oma lähedaste või tuttavate juurde ja need, kellel majutus puudub, on koostöös Tallinna linnaga esimesteks öödeks erinevatesse majutusasutusse.

"Nii nagu kord aidati Eesti inimesi, on nüüd meie kord pakkuda tuge sõja eest põgenevatele ukrainlastele," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. "Riik on pannud seljad kokku kohalike omavalitsuste ja kodanikuühiskonnaga ning teeme kõik, mis meie võimuses, et aidata."

Siseminister Kristian Jaani sõnul on politsei- ja piirivalveamet viimase kahe ööpäeva jooksul Eesti-Läti piiri lähedal suhelnud ja nõu andnud ligi 270 Ukraina kodanikule, kes on Eestisse sisenenud.

"Nende hulgas on nii neid, kes on juba Eestis elavad ukrainlased, Eestit läbivad ukrainlased ja ka sõjapõgenikud, kes soovivad ajutiselt siia jääda," ütles Jaani.

Sotsiaalkindlustusamet tagab Ukrainast Eestisse saabunutele ööpäevaringse psühhosotsiaalse toe osutamise. Esimeste saabujate majutuse eest tasub vältimatu sotsiaalabi osutajana Tallinna linn.

Eesti Pagulasabi kommunikatsioonijuht Madle Timm ütles, et lähipäevadel väljub piirile veel busse.

Ukraina kodanikud viibivad Eestis viisavabalt ja rahvusvahelist kaitset Eestis viibimiseks taotleda ei ole vaja.

Sõja eest põgenevatele Ukraina kodanikele saab pakkuda abi näiteks majutuse ja transpordiga või ka töökoha leidmisel. MTÜ Eesti Pagulasabi koordineerib abipakkumisi ja hoiab sidet riigiasutustega. Abipakkumised saab edastada SIIN, kirjutada saab ka sotsiaalkindlustusameti aadressile ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Samuti on võimalik toetada annetustega läbi Eesti Punase Risti või "Ukraina heaks!" algatuse.

Rohkem infot julgeolekuolukorrast leiab www.kriis.ee, küsimuste korral aitab riigiinfo telefon 1247. Inimestele, kes tunnevad ärevust ja muret, pakub tuge nõustamistelefon 660 4500.