Gaasi hind tõusis börsil üle 200 euro

Reede pärastlõunaks oli TTF-il tõusnud maagaasi järgmise kuu megavatt-tunni hind 209 euroni. Üle 200-eurost hinda megavatt-tunnile näitavad praegu ka maikuu tehingud.

Möödunud neljapäeval, kui Venemaa alustas sissetungi Ukrainasse, kerkis maagaasi hind 137 eurole megavatt-tunni eest, järgmisel päeval langes see 105 eurole.

200-eurone gaasi hind vastab nafta puhul ligikaudu 365 dollarile barreli eest. Brenti nafta hind oli reede pärastlõunal 114 eurot barreli eest.

Gaasi hinda Euroopas mõjutab tugevalt Venemaa sissetung Ukrainasse. Venemaa peatas reedel gaasi pumpamise Jamal-Euroopa gaasitorusse. Jamal-Euroopa kaudu saadab Venemaa oma gaasi Poola kaudu Saksamaale.

Energeetikaekspert Marko Allikson ütles sel nädalal ERR-ile, et Euroopas on tõenäoliselt piisavalt gaasi mahutites talve lõpuni ning samuti suudetakse katta gaasivajadused kevadel-suvel.

