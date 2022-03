Ukraina plaanib nädalavahetusel pidada Moskvaga uuesti läbirääkimisi

"Kolmas voor võib toimuda homme või ülehomme. Hoiame pidevalt kontakti," ütles reedel Podoljak.

Podoljaki sõnul ootab Ukraina nüüd Moskvalt vastust, et leppida kokku läbirääkimiste täpne aeg.

Läbirääkimiste esimene voor toimus esmaspäeval Valgevene ja Poola piiril. See kestis viis tundi ning lõppes tulemusteta.

Neljapäeval toimus läbirääkimiste teine voor. Siis lepiti kokku evakuatsioonikoridoride loomises.

Podoljaki sõnul siiski viimased läbirääkimised ei andnud selliseid tulemusi, mida Kiiev ootas. Venemaa jätkab samuti Ukraina linnade pommitamist.

Ukraina president Volodomõr Zelenski kutsus neljapäeva õhtul Vladimir Putinit üles otsekõnelusi pidama. "See on ainus viis selle sõja lõpetamiseks. Me ei ründa Venemaad, ega plaani seda teha. Istuge minuga maha, aga mitte 30 meetri kaugusele nagu Macroniga rääkides," ütles Zelenski.

Vladimir Putin kordas reedel aga oma vana juttu, et Venemaa sõjavägi Ukrainas kaitseb Moskvat ebasõbraliku tegevuse eest.