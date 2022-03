Kooliealistele põgenikele luuakse Tallinnas päevakoolid

Pealinna saabuvate sõjapõgenike laste jaoks on Tallinna haridusameti sõnul lihtsad lahendused. Lasteaiakohti on Tallinna linnal pagulastele pakkuda üle tuhande. Kooliealistele põgenikele luuakse niinimetatud päevakoolid, mis täidavad lühiajalise üleminekuplaani rolli.

Päevakoolide üks eesmärke on pakkuda lastele sotsialiseerumist ning kõikidele soovijatele pakutakse ka keeleõpet. Ühtlasi võimaldatakse pagulaslastel huviharidusega tegelemist ning need võimalused on Tallinnas kaardistatud.

Järgmiseks esmaspäevaks annavad Tallinna koolid haridusametile teada oma võimekusest päevakooli loomiseks pagulastele. Kui sõjaline olukord sügiseks ei muutu, määratakse lapsed kindlatesse koolidesse.

"Kindlasti on meil valmisolek teatud koolides moodustada niinimetatud päevakoole, kus Ukraina sõjapõgenike lapsed saavad koos olla, neile pakutakse koolist ka tegevusi. Kindlasti pakutakse ka võimalust, kes soovivad, õppetööga tegelda, aga täna me neid lapsi olemasolevatesse klassidesse ei suuna. Me teeme sellise lühikese ülemineku plaani," rääkis Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula "Aktuaalsele kaamerale