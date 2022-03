ERR Versailles: Ida-Euroopa näeb ülemkogu otsuses rohelist tuld Ukrainale

Euroopa Ülemkogu tegi Ukraina Euroopa Liiduga liitumise vaidluses tõeliselt loomingulist koreograafiat. Oma tahtmise said nii Lääne- kui Ida-Euroopa riigid. Tekstis pole viidet Euroopa Liidu lepingute artiklile 49, kuid Euroopa Komisjon peab siiski nende liitumistaotlust hindama hakkama.

"See tähendab Ukraina jaoks rohelist tuld liitumisprotsessidega edasi minekuks. See tähendab ka seda, et Euroopa Komisjon saab vastava ülesande ette valmistada. Loomulikult, nagu me teame enda liitumisprotsessist, on päris palju erinevaid samme, mida tuleb täita, aga vähemasti see protsess saab minna käima," ütles Eesti peaminister Kaja Kallas.

"Ma tahaks, et Ukraina saaks kandidaatriigi staatuse, aga see oli maksimumprogramm. Seda polnud võimalik saada täna, aga tõenäoliselt me tuleme selle asja juurde hiljem tagasi," lausus Leedu president Gitanas Nauseda.

"See on uus maailm. Viimase kahe nädala ja paari päeva jooksul on maailm muutunud. Ka meie oleme ka muutunud, aga mitte piisavalt," märkis Sloveenia peaminister Janez Jansa.

Samuti kiideti heaks Ukrainale relvade ostmine 500 miljoni euro eest. Kui kõrge välisesindaja Josep Borrell sellest rahast esimest korda juttu tegi, siis mainis ta ka hävituslennukeid. Neid Kiiev aga piinliku segaduse tulemusena ei saanud. Ei saa ka nende 500 miljoni eest.

"Seal on see vahe, et millised on rünnakurelvad ja millised on kaitserelvad. Üldiselt Euroopa on andnud pigem suunise, et seda raha võiks kasutada ikka kaitsmiseks," ütles Kallas.

Venemaa agressiooni tõttu on gaas taaskord kallinenud ning see on üles viinud ka elektrihinna. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pakkus sellega võitlemiseks välja ajutise gaasihinna lae.

"Euroopa Komisjon saigi ülesande nii poolt- kui ka vastuargumente kaaluda ja me märtsis tuleme selle juurde tagasi," ütles Kallas.