Seeder kandideerib Ratase vastu riigikogu esimeheks

Neljapäeval toimub riigikogu juhatuse korraline valimine. Riigikogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja seejärel kaks aseesimeest.

Esimeheks kandideerib seni samal kohal olnud Jüri Ratas. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa ning Isamaa fraktsiooni aseesimehe Priit Sibula sõnul kandideerib opositsiooni ühise kandidaadina riigikogu esimehe kohale Helir-Valdor Seeder.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et Reformierakond toetab riigikogu juhatuse valimistel Jüri Ratast riigikogu esimeheks ja Hanno Pevkurit esimese aseesimehe kohale.

"Selline kohtade jaotus on kokku lepitud koos koalitsioonilepinguga. Seega saavad nad mõlemad homme valituks," lausus Võrklaev.

Läänemetsa sõnul ei ole Jüri Ratase positsioon kunagi nii ebakindel olnud kui praegu.

"Keskerakond pole suutnud kahes Ukraina toetust puudutavas hääletuses olla lõpuni ühtne ja see on sõnum nii Euroopale kui koalitsioonipartnerile. Lisaks pidi avalikkus aastaid avaldama survet Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostöölepingu lõpetamiseks, mis suures hirmus valitsuses püsimise nimel nüüd ära tehti. Selles valguses ei saa sotsiaaldemokraadid Ratase kandidatuuri toetada, ma loodan, et ka Reformierakond on oma julgeolekualastes tegudes sama kindel kui sõnades," rääkis Läänemets.

"Opositsiooni ühine esimehe kandidaat on Helir-Valdor Seeder ning usun, et tal õnnestub saada suurem toetus kui opositsioonil saalis hääli on," lisas Läänemets.

Läänemets lisas, et aseesimehe kandidaatide osas teadaolevalt muutusi ei tohiks tulla - aseesimeesteks kandideerivad Hanno Pevkur ja Martin Helme.