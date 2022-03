TTJA pole täpset piiri Vene veebisaitide sulgemiseks paika pannud

"Varasemalt on kaalutlus olnud see, et usaldame inimeste meediatarkust, meediavabadust, sõnavabadust ja usume, et tasakaalustav info on piisav," ütles Rohtla. "Sõnavabadus on endiselt väga oluline vabadus, aga peame arvestama, et sõnavabadus ei ole absoluutne. Seda võib piirata juhtudel, kui see ohustab riigi julgeolekut, avalikku korda või riivab kellegi teise õigusi."

Rohtla sõnul peab arvestama, et Eestis on märkimisväärne vene kogukond ja järjest suurenev ukraina kogukond ning tuleb vaeva näha, et ühiskonnagrupid ei satuks siin konflikti.

Piiratud seitsmel veebilehel võis Rohtla sõnul näha vaenu õhutamist Ukraina ja ukrainlaste suhtes, teiste Euroopa riikide suhtes ja sõjapropagandat ning sõja agiteerimist.

"Me peame täna arvestama sellega, mis mõju see omab nendele inimestele, kes Eestis ainult selles inforuumis viibivadki. See on muutunud nüüd nii teravaks julgeolekuohuks, et me peame tegutsema," ütles Rohtla.

Rohtla sõnul tuleb leida ka tasakaal, et kogu info Venemaa meediaruumist ei piirataks, kuna inimesed peavad teadma, milline on Venemaa meediaruumis leviv Euroopa kohta levitatav info.

"See ei piira veel niimoodi seda infovälja, et poleks võimalik infot kätte saada. Kindlasti järgmiste sammude puhul tulebki kaaluda seda, kui kaugele me minna saame, et ei kaoks ka Vene poole nägemus meie infoväljast," ütles Rohtla.

Rohtla märkis, et piiratavate veebilehtede arutelus tehakse koostööd teiste Euroopa riikidega ning nimekiri jälgitavatest lehekülgedest on pikk, kuid ei tähenda, et need kõik läheks sulgemisele. "Kõik need otsused tuleb läbi kaaluda ja hinnata seda sisu," ütles ta.

Otsuse veebilehtede sulgemise osas langetab TTJA, kuid konsulteeritakse nii julgeoleku- kui meediaekspertidega. Ühtset töörühma selleks aga ei ole. "Me konsulteerime näiteks riigikantseleiga, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, politsei- ja piirivalveametiga ja kaitsepolitseiga. Samuti on mõned Vene sisu eksperdid, kellega oleme infot vahetanud ja konsulteerinud," ütles Rohtla.

Rohtla sõnul vaadatakse veebilehe konteksti üldisemalt ning oluline ei ole vaid mõne loo avaldamine, vaid tervikpilt, kas seal antakse tasakaalustav ja objektiivne arvamus edasi.

Rohtla märkis, et ei saa otseselt öelda, kust läheb piir selle vahel, kas veebilehte saab pidada julgeolekuohuks ja seda võiks piirata või mitte. Ta rõhutas, et amet konsulteerib teiste osapooltega ning ei langeta otsust üksi.

TTJA teatas teisipäeval, et sulgeb seitse Venemaa uudistedomeeni: ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru ja tass.ru.

Otsuses põhjendas TTJA lehekülgede sulgemist näiteks sellega, et tass.ru avaldas Venemaa presidendi kõne, lenta.ru avaldas Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi kommentaari, kus ta kirjeldab ukrainlastele lõpu tegemist.

TTJA tõi välja, et veebilehel 5-tv.ru kajastati Vene välisministri sõnavõttu, milles ta väitis, et Venemaa ei kavatse rünnata teisi riike, nagu ta ei rünnanud ka Ukrainat. "Võttes arvesse, et Venemaa ründas sõjaliselt Ukrainat, võib antud sõnavõtust järeldada, et Ukrainas toimunule sarnaseid rünnakuid ei välistata ka teiste riikide suhtes," kirjutas TTJA.

Ameti hinnangul on pilt moonutatud, sest veebilehed on väljaütlemised ära toonud ilma konteksti lisamata ja teist poolt välja toomata.