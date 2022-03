Rakvere riigigümnaasiumile pandi sarikapeol nurgakivi

Rakveres on valmimas Eesti üks viimastest riigigümnaasiumidest, mis on aidanud korrastada piirkondade koolivõrku. Riigigümnaasiumide rajamise projekt peaks lõpule jõudma järgmisel sügisel.

Rakvere kool on üks kolmest eeloleval sügisel avatavast riigigümnaasiumist. Järgmise aasta sügisel on kavas avada veel kuus riigikooli. Siis on Eestis kokku 24 riigi halduses olevat haridustemplit, mille eesmärk on gümnaasiumiastme õpet ühtlustada.

Koroonapiirangutest tingituna pandi 7,2 miljonit eurot maksma minevale Rakvere riigigümnaasiumile nurgakivi kolmandal katsel ja see ühendati sarikapeoga. Riigigümnaasiumi rajamiseni jõuti Rakveres põhjalike vaidluste kaudu, tunnistas volikogu juht Mihkel Juhkami.

Riigigümnaasiumi tulek on veidi raputanud Rakvere haridusmaastikku, näiteks pole veel kõik õpetajad otsustanud, millises koolis nad soovivad õpetada.

Rakvere riigigümnaasiumi kõrval hakkab sügisest Rakveres tegutsema kolm põhikooli ja üks 12-klassiline eragümnaasium.