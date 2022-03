Aab: tõenäoliselt valmib lisaeelarve aprilli keskel

Keskerakonna valitsusdelegatsiooni juht, riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et valitsuses on üksmeel lisaeelarve kiire koostamise osas ning see saab teoks tõenäoliselt aprilli keskel.

"See, et lisaeelarve tuleb oli ammu selge, küsimus oli, kui kiiresti ta tuleb," ütles Aab ERR-ile.

Aab märkis, et erakorraliste kaitsekulude kõrval tuleb lisaeelarves lahendada ka energiajulgeoleku ja inflatsiooniga, samuti Ukraina sõjapõgenikega seotud kulud.

Aab rääkis, et neljapäeval toimunud valitsuskabineti istungil konstanteerisid kõik valitsuse liikmed, kaasa arvatud rahandusminister, et lisaeelarve tuleb koostada kiiresti.

"See ajagraafik on tõenäoliselt aprilli keskpaik. Aprilli alguses tuleb ka majandus- ja rahandusprognoos rahandusministeeriumi poolt. Siis saab ka vaadata neid vajalikke kulusid, mida me teeme nii sellel aastal kui ka järgmistel aastatel kui nendest ettepanekutest midagi sinna kandub," ütles Aab.

Võimaliku kütuseaktsiisi langetamise osas ei ole Aabi sõnul valitsuskoalitsioon veel läbirääkimisi pidanud. "See seisab lähimal ajal ees ja on suhteliselt kiire ajagraafik," rääkis Aab.

Valitsusliikmed otsustasid jaanuaris, et lähiaastatel pannakse sõjalisse riigikaitsesse 340 miljonit eurot rohkem kui plaanitud. Kaitseminister Kalle Laanet (RE) on teinud valitsusele ettepaneku panna riigikaitsesse järgmise kahe aasta jooksul veel 470 miljonit eurot.

"Loodetavasti kinnitatakse see pakett järgmisel nädalal koos rahaliste vahenditega. Sellega on laias laastus ka kõik poliitilised erakonnad päri," lausus Laanet.

Laanet märkis, et kuna riigikaitses võtavad erinevad hanked aega, siis lõpuks kokku lepitavad rahasummad ei jõua 2022. aasta lisaeelarvesse. "See viimane pakett on kaheaastases perspektiivis," ütles Laanet.

Keskmaa õhutõrjet kahe aastaga Laaneti sõnul üles ehitada ei ole võimalik, hinnad on olulised kasvanud ja hanked võtavad kauem aega. Küll aga saab järgmise kahe aasta jooksul olema fookuses lühimaa õhutõrje ja tankitõrje võimekuse tõstmine, aga ka näiteks öövaatlusseadmete hankimine.