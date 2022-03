Kõrge kütusehinna tõttu inimesed autosõidust veel loobunud pole

Kui auto kütusepaagi täitmine on järjest kallim, võiks eeldada, et järjest rohkem linnainimesi valib liiklemiseks bussi võik jalgratta. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu osakonna juhataja Indrek Gailan ütles, et see ei pruugi nii minna.

"Arvestades inimeste ostujõu kasvu, pole kütusehinnad praegu kallimad kui 2014. aastal. Hinnakasv sellel hetkel ühistranspordi kasutust ei mõjutanud," märkis Gailan.

Suurem mõjutaja on olnud pandeemia. Inimesed on viiruseohu tõttu õppinud busse vältima või on kaugtöö tõttu sootuks paiksed.

"2019. aastal tehti Tallinna ühistranspordis suurusjärgus 143 miljonit sõitu. 2020. aastal oli 90,6 miljonit sõitu ja 2021. aastal tehti 75,5 miljonit sõitu," kinnitas seda statistikaga Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo.

Kuigi viiruseohu taandumine ja pika peale ka kõrge kütusehind võib tallinlased tuua tagasi ühistransporti, kahtleb Harjo, et 2019. aasta sõitude arv taastub niipea.

Linlased eelistavad liikumiseks rohkem ka jalgrattaid ja elektritõukerattaid. Maainimesel, aga selliseid valikuvõimalusi tihti pole. Kastre vallavanem Priit Lomp ütles, et seetõttu võib auto olla liiklemisel vältimatu igapäevane abivahend.

"Ühed kannatavad natuke rohkem kui teised. Kindlasti on neid inimesi, kelle jaoks see 10-15 protsenti toidukorvi maksumust ei muuda nende rahakotis midagi. Jätavad mõne muu hüve korraks tegemata. Mõned korrad teatris või reisil käimata, nädalavahetuse spaas veetmata. Aga meil on ka suur hulk inimesi, kes elavad oluliselt kehvemates tingimustes. Kes loevad iga senti," tunnistas Lomp.

Lomp lisas, et abi oleks sellest, kui riik langetaks kütuseaktsiisi ja tõstaks toimetulekupiiri. Indrek Gailan sõnas, et abiks võib olla ka nõudepõhine transport või elektriauto soetamise toetus. Näiteks Raplamaa ettevõtja Siret Elmi on elektriauto peale mõelnud.

"Meie kaubavedu ei ole suure kaubaautoga, ongi mahtuniversaaliga. Meie saame selliste autodega oma kauba veetud," ütles Elmi.

Kuid ka Elmi peab kütuseaktsiisi langetamist vajalikus. Suuremate vedude tarbeks tellib väike marmelaaditootja kullerteenuse. Selle hinda elektriauto ei mõjuta.