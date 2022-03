USA allikad: Kreml alustas Ukraina kaose tõttu süüdlaste otsimist

USA ametnikud peavad usaldusväärseks teateid, et Vene sisejulgeolekuteenistuse (FSB) Ukraina üksuse juht on koduarestis. USA allikate teatel puhkes tüli ka FSB ja kaitseministeeriumi vahel.

"Venemaa luure- ja kaitseagentuuride seas on alanud üksteise süüdistamine, kuna Ukraina vastane sõjaline tegevus on muutunud kulukaks ja piinlikuks," ütlesid USA ametnikud ajalehele The Wall Street Journal.

Ühe USA ametniku sõnul on need teated usaldusväärsed, mis väidavad, et FSB Ukraina eest vastutava üksuse ülem pandi koduaresti. Ametniku sõnul puhkes tüli ka FSB ja kaitseministeeriumi vahel.

CIA juht William Burns ütles märtsi alguses kongressis, et Putin tahtis Kiievi vallutada kahe päeva jooksul. Selle asemel tabasid Vene vägesid Ukraina ägedad vasturünnakud. Venemaa armee pole viimaste nädalate jooksul suuri edusamme teinud.

USA praegused ja endised ametnikud väidavad, et Venemaa luureagentuurid kardavad sageli oma ülemustele rääkida halbu uudiseid. Seetõttu võis Putin eeldada, et Ukraina armee variseb kiiresti kokku.

"On raske ette kujutada, et kõrge luurejuht räägiks Putiniga ja siis ütleks seda, mida Putin kuulda ei taha," ütles endine CIA ametnik Jeffrey Edmonds.

Edmondsi sõnul valitseb Venemaal endiselt kultuur, kus keegi on lõpuks süüdi ja peab selle eest maksma

Väidetavalt on koduarestis FSB välisluureosakonna juht Sergei Beseda. Veel ühe USA endise luureametniku sõnul aitas seda osakonda luua Putin isiklikult. Beseda osakond vastutas luureandmete kogumise eest Ukrainas.

Venemaa uuriva ajakirjaniku Andrei Soldatovi sõnul võib Putin süüdistada FSB-d selles, et ei suudetud tagada Ukraina valitsuse kiiret kokkuvarisemist.

"Putin on ise olnud täiesti kindel, et ta mõistab väga hästi Ukrainat. Ta ootas, et tema agentuurid ja ennekõike FSB teeksid eeltööd, mis võiksid toetada Venemaa sissetungi. Ilmselgelt seda toetust pole," ütles Soldatov.

"Putin võib kahtlustada FSB-d leketes, kuna USA luureagentuurid teadsid üksikasjalikult Venemaa sissetungimise plaanidest, osa sellest Washington ka avalikustas," lisas Soldatov.

USA endine kõrge luurejuht Andrea Kendall-Taylor ütles, et Venemaa julgeolekuteenistustel on kattuvad ülesanded ja nad konkureerivad Kremli poolehoiu pärast.

"Tundub, et Putin valib välja üksikisikud ja veeretab süü nende peale," ütles Kendall-Taylor