Tallinna Ülikool sulgeb õppekavasid ja loob juurde tasulisi kohti

Ülikooli senat otsustas möödunud nädalal kärpida õppekavade mahtu. Rektor Tõnu Viik teatas peale viimast senati istungit, et riiklik tegevustoetus ühe õppekava kohta on võrreldes teiste ülikoolidega oluliselt madalam, mis tähendab ülekoormust õppejõududele ja vajakajäämist õppekvaliteedis.

Seetõttu kiitis ülikooli senat heaks eestikeelse tasuta õppe vähendamise bakalaureuse- ja magistriõppes ning andis instituutidele ülesande kärpida õppekavade hulka kümne protsendi võrra.

Instituutide direktorid said ülesande teha ettepanekud, millistel nende alluvusse kuuluvatel õppekavadel vastuvõttu enam sügisel ei avata või mis tuleks üle viia tasulisse õppesse.

Peamiselt soovitab ülikool sulgeda erialad, mis ei kuulu riigiga sõlmitud halduslepingu järgi otseselt nende vastutusvaldkonda. Vastutusvaldkondade jagamine ülikoolide vahel on aga võti riikliku rahastuse saamiseks.

Otsuse, millistel erialadel vastuvõtt peatatakse, langetab ülikool aprilli alguses. "Me ei räägi ainult õppekavade sulgemisest, eelkõige räägime selle aasta kontekstis vastuvõtu mitte avamisest ja õppekavade osaliselt või täielikult tasulisse õppesse üle viimisest," rääkis ülikooli õppevaldkonna juht Helen Joost.

"Direktoritel oli ettepanekute tegemise aeg õppekavade vastuvõtu mitte avamise, sulgemise või tasulisse õppesse viimise kohta. Millised neist ettepanekutest senati otsuseni jõuab, selgub 4. aprillil," ütles Joost.

Juba sügisel tekitas poleemikat ülikooli otsus loobuda käesoleval aastal infoteaduse erialal vastuvõtu avamisest, ka kultuuriminister Tiit Terik leidis toona, et vastuvõtu lõpetamine seab ohtu raamatukogunduse tuleviku. Ometigi kuulub infoteaduse valdkonna õpetamise vastutus hoopis Tartu Ülikoolile.

Kui sügisel oli juttu vaid aastaks vastuvõtu peatamisest, siis TLÜ digitehnoloogiate instituudi direktori Peeter Normaki sõnul on instituut otsustanud infoteaduste valdkonna sulgeda, just seetõttu, et see ei kuulu Tallinna Ülikooli vastutusvaldkonna alla.

"Meie instituudis, kuna meil on kolm valdkonda – informaatika, infoteadused ja matemaatika – siis komisjoni poolt tehti ettepanek infoteaduste õppekavad sulgeda. Aga sulgemine saab alles toimuda peale seda, kui praegu nende õppekavadel õppivad üliõpilased lõpetavad, magistriõppes mitte enne kui 2025. ja bakalaureuseõppes 2027. aastal. Me lihtsalt ei võta vastu uusi üliõpilasi nendele õppekavadele, aga kavandame oma tööd ümber. Võib-olla töötame välja mikrokraadid, et meie ülikooli ja instituudi missioon ei kannataks spetsialistide ettevalmistamises," ütles Normak.

"Suur osa raamatukogusid on kultuuriministeeriumi haldusalas, ka kultuuriministeerium oli kaasatud sellesse, aga kuna vastutusvaldkond on Tartu Ülikoolil ja põhikriteerium, mille järgi otsustati, oli kinni panna need õppekavad, mis ei kuulu meie vastutusvaldkonda ehk riik ei oota meilt spetsialiste. Kui on majanduslik kitsikus, siis peame loomulikult tagama spetsialistid oma vastutusvaldkonnas, keda oleme halduslepinguga kohustatud ette valmistama," rääkis Normak.

Joosti sõnul on sulgemise ettepanek praegu tehtud vaid ühele õppekavale. On ka erialasid, kus sulgemisotsust pole tehtud, kuid tõenäoliselt näeb senat selle ette. "Sulgemisotsused teeme tõenäoliselt hoopis sügisel. Praegu räägime eelkõige vastuvõtu mitte avamisest," ütles ta.

Ülikool plaanib juurde tasulisi kohti

Samal ajal plaanib ülikool aga avada mitmel erialal vastuvõtu hoopis tasulistele kohtadele, mis tähendab kas osakoormusega õpet või ingliskeelset õppekava.

"Tänase seadusandluse kohaselt võib ülikool kõigil õppekavadel, millel pakub täiskoormusega õpet, avada juurde osakoormusega õppe, mis on tasuline," rääkis Joost.

Üheks selliseks erialaks on reklaam ja suhtekorraldus, kuhu mullu võeti vastu 30 inimest tasuta kohtadele. Tänavu on ülikool teinud ettepaneku võtta sama hulga õppureid erialale vastu tasulisse osakoormusega õppesse.

Täiendava konkursi plaanib ülikool lisada ka inglise keele ja kultuuri erialale tasulisse osakoormusega õppesse. Kui aasta varem oli seal õppekohti 35, siis tuleval aastal soovib ülikool avada veel 30 kohta tasulises osakoormusega õppes. Samuti on tehtud ettepanek lisada tasulised õppekohad halduse- ja ärikorralduse õppekavasse.

Riigiga sõlmitud lepingu järgi on Tallinna Ülikooli vastutusvaldkonnad sotsiaalteenuste, õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste, humanitaaria, keelte ja kultuuride, kunstide audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise õppekavarühmas, sotsiaalteadustes sotsioloogia ja kulturoloogia ning poliitikateaduse ja kodanikuõpetuse ning informaatika ja infotehnoloogia arvutikasutuse valdkonnas.

"Valdkonnad on üsna laiad, konkreetne eriala, mis sinna sisse jääb on aga kitsam. Näiteks TLÜ-l on kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse õpetamise vastutusvaldkond. Sisuliselt oleksime selle täitnud ka siis, kui meil oleks üks kasvatusteaduste õppekava bakalaureuse, magistri ja doktoriõppes. Loomulikult me sellest ei lähtu, kuigi mõned valdkonnad on väikesed ja seal võib ka nii olla," kirjeldas Joost.

Tartu Ülikooli õppeosakonna juhataja Annika Tina sõnul pole Tartu Ülikoolil praegu plaanis vastuvõttu vähendada ega erialasid sulgeda. Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on ka Tartu Ülikooli taktika kasvatada tasulist õpet.