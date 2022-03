Harri Tiido: kodakondsus kui vahend Moskva poliitikute käes

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa kodakondsus. Venemaa kasutab kodanikustaatust enesele sekkumisvõimaluste loomiseks ja sellest ilma jätmist poliitiliste isearvajate neutraliseerimiseks ning miks mitte ka riigist minema suunamiseks, märgib Tiido.

Ukrainas Venemaa poolt vallandatud sõja kontekstis tahaks meenutada ühte pisiasja, mida Moskva meeleldi kasutab. Nimelt Venemaa kodakondsust. On ju meilgi arvukalt Vene kodanikke. Ja kui meenutada Venemaal meemiks kujundatud tähte "Z" koos kirjaga, et "Omasid me ei jäta", siis omandab Vene passi omamine hoopis kurjakuulutavama tähenduse.

Okupeeritud Donbassi ja Luhanski aladel jagas Venemaa lahkel käel sadu tuhandeid passe, kokku pea miljoni jagu. Ja seejärel oli hea öelda, et peame omasid ju kaitsma. Mille eest, selle võib igal ajahetkel juurde mõelda.

Vene meedia hinnangul jagab Moskva igal aastal sadu tuhandeid passe igal pool maailmas. Enamasti keskendutakse küll lähialadele, kuid teema on laiem. Samal ajal kohandatakse seadusandlust, et vajadusel jätta ebasoovitavad isikud Venemaal ilma kodakondsusest ja sellega seotud õigustest. Näiteks valimisõigusest.

Vähem kui aasta tagasi võttis Vene riigiduuma vastu seaduse, mis jätab õigusest olla valitud ilma kodanikud, kes on võimude poolt kuulutatud seotuiks nii-öelda äärmuslike või terroristlike ühendustega. Viimaste nimekirja aga on Vene võimud viimastel aastatel usinalt täiendanud.

Veel aasta varem oli duuma juba kiitnud heaks rea piiranguid kodanike õigusele olla valitud. Piirangud puudutasid erinevaid seaduserikkumisi ja karistusi, muuhulgas ka tingimisi süüdi mõistmist. Ja lisaks isiksusevastastele kuritegudele kanti keelu põhjenduste hulka ka teadlikult valeinfo levitamine, meeleavalduste loata korraldamine, üleskutsed äärmuslusele või separatismile, vägivald riigikorra esindajate suhtes pluss veel ka ettevõtlusalased kuriteod ja uimasteid puudutavad seadussätted.

See tähendab sisuliselt seda, et kõik opositsioonilise tegevusega seotud isikud, näiteks Aleksei Navalnõi meeskond ja teised sellised arvati valimistel kandideerimisõigust omavate kodanike seast välja.

Inglise sotsioloog Thomas Humphrey Marshall on kirjutanud oma klassikalises kodakondsust käsitlevas töös, et kodakondsuse arenedes kujunes selle kolmeks peamiseks omaduseks inimeste seaduse ees võrdseks kuulutamine, poliitiliste õiguste levitamine ja juurdepääs sotsiaalsetele hüvedele. Kuid kodakondsus on ka valitsemisvahend, mis võimaldab riikidel jagada inimesed omadeks ja võõrasteks, koguda makse ja nõuda sõjaväeteenistuses osalemist.

Venemaa erines ajalooliselt Euroopast selle poolest, et seal loeti tähtsaimaks just kodakondsuse valitsemisaspekti. Kodanikud võrdsustati riigialamatega. Vene isevalitsuse tingimustes ei olnud kodanikel kui sellistel õiguslikku mõõdet.

Nüüd on muud ajad ja kodakondsus on võetud kasutusele inimeste jagamise ja määratlemise vahendina. Käepärast olnud andmed aastate 1992 kuni 2017 kohta näitavad, et selle aja jooksul andis Venemaa teiste riikide kodanikele vähemalt üheksa miljonit passi. Täpset arvu ei ole ilmselt võimalik teada saada, sest ka näiteks Eestis ei soovi Venemaa avalikustada oma kodanikke.

Venemaa uute kodanike seas on praegu kompanii FinExpertiza andmeil enim Donbassi ja Luhanski isehakanud moodustiste inimesi, umbes 60 protsenti kõigist uutest passidest. Järgnevad Tadžikistani kodanikud kümne protsendiga, Kasahstani elanikke on seitse, Armeenia omi viis ja Uzbekistani omi 3,5 protsenti.

Passe on välismaal elavaile isikutele jaganud tegelikult ka teised riigid, näiteks Horvaatia, Rumeenia, Serbia, Iisrael ja Ungari. Igal riigil on omad põhjused, kuid üldiselt tähendab pass siiski rohkemat kui isikutunnistust.

"Majandusteadlased on välja arvutanud, et kahe kolmandiku ulatuses sõltub inimese summaarne sissetulek elu jooksul sellest, kus ta sündis."

Me võime küll rääkida kõigi planeedi elanike võrdsusest, kuid tegelikult määrab sünnikoht paljuski ära inimese võimalused elus. Majandusteadlased on välja arvutanud, et kahe kolmandiku ulatuses sõltub inimese summaarne sissetulek elu jooksul sellest, kus ta sündis.

On olemas ka selline tabel, nagu Quality of Nationality Index ehk kodakondsuse kvaliteedi indeks. Selles on 160 riiki reastatud selle järgi, kui väärtuslikuks nende kodakondsust peetakse. Esirinnas on Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Taani, Rootsi, Norra, Island ja Soome. Eesti on päris heal 19. kohal, enne Lätit, Leedut, Poolat ja USA-d. Venemaa paikneb selles nimistus kuskil esimeses pooles, Serbia ja Marshalli saarte vahel, arvuliselt kohal 62.

Üldiselt võib väita, et kodakondsus on küll kaotanud osa oma külgetõmbejõust, kuid mida vaesem on riik, seda tähtsam välisriigi pass on. Tööturg on globaliseerunud, kuigi tagasilöökidega. Aga ka globaliseerunud tööturul on vaja liikumisvõimalusi ja õigusi, et paremat kohta leida. Ja sellisel juhul on pass juba investeering, mis võib anda kas suuremaid või väiksemaid võimalusi. Ukraina sõja tingimustes on Venemaa pass kindlasti toksilise maiguga. Kuid paljudele siiski ihaldusväärne.

Venemaa võimudele on see pass aga kujunenud nii sise- kui välispoliitilise tegevuse elemendiks. Jutud Vene maailmast ei ole niisama õhu väristamine. Need on viited sellele, et Venemaa loob eri riikides pinda võimalikuks sekkumiseks "omade" kaitse sildi all.

Lisaks tuli president Vladimir Putin välja ka algatusega hakata kodakondsust ära võtma. Sealhulgas ka sünnijärgsetelt kodanikelt. Vene põhiseaduse kuuenda artikli kohaselt peaks see olema võimatu, kuid Venemaal on teadupärast kõik võimalik. Nende hulka, kellelt tuleks Vene pass ära võtta, kuuluksid näiteks Mihhail Hodorkovski, Navalnõi ja muud nendesarnased tegelased.

Ning kuna päikese all ei ole midagi uut, siis on tegelikult selle protsessiga astutud samm nõukaaegsesse keskkonda, nimelt tollasesse kodanikuõigustest ilma jätmise aega. Ehk Venemaa kasutab kodanikustaatust enesele sekkumisvõimaluste loomiseks ja sellest ilma jätmist poliitiliste isearvajate neutraliseerimiseks ning miks mitte ka riigist minema suunamiseks.

