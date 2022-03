Vaatamata kõigele läheneb kevad vääramatu jõuga ja aeg on taas seemned mulda panna. Kriisiolukorrad panevad inimesi rohkem ise endale toitu kasvatama, kartulikasvatajad ütlevad, et inimeste huvi seemnekartuli ostmise vastu on hüppeliselt kasvanud.

Tublid mehed ja naised on osaühingu Koorti Kartul pakkeliini ääres seemnekartulit pakkinud kogu märtsikuu. Tellimusi hakati koguma detsembri algul, 500 tonni seemet õnnestus väga kiiresti ette maha müüa.

Potipõllumeeste huvi ise kartulit kasvatada on viimastel aastatel aina kasvanud. Tänavune kevad on eriline veel selle poolest, et paljud kartulikasvatajad on oma seemnekartuli juba ära müünud.

"Huvi seemnekartuli vastu on viimased aastad tõesti suurenenud ja seda väikekasvatajate-aiapidajate seas. Tänavu oli ka algus vägagi aktiivne, ja nüüd, isegi veebruari lõpuks olid meil praktiliselt kõik kogused juba broneeritud. Nii et praegu on tõsiselt keeruline leida seemet. Me peame ju eelkõige sellele mõtlema, et me ikkagi oleksime jätkusuutlikud, et meil oleks ka seemnematerjali maha panna. Ja peame olema kindlad, et me saame ka uut materjali, millest seemet paljundama hakata," rääkis Koorti Kartuli juhatuse liige Janek Lass.

Läänemaa väiketootja, Künka talu peremees Veiko Lätt kasvatab kartulit Lääne-Nigula vallas. Tänavu plaanib ta oma kartulipõldu oluliselt laiendada.

"Muidu oleks 1,2 hektarit, sel aastal läheb maha kaks hektarit ja natuke peale. Sellepärast et kartuli nõudlus on kasvanud ja kasvatajaid on vähemaks jäänud," lausus Lätt.

Lätt lisas, et kuna kartulikasvatus pole kasumlik, aga investeerida tuleb ja ka püsikulud on suured, käib ta Soomes lisaraha teenimas.

"Meil on väike kasvuhoone, vaarikaid on kolm-neli tuhat taime, küüslauku. Sel aastal läheb veel natuke porgandit ja peeti, aga see on ikka väga väiksel määral; sibulat, arbuusi kasvatame. Need on päris suured investeeringud, mida tuleb teha, et neid asju kasvatada ja teha. Elada tuleb ka millestki," rääkis Lätt.

Türi vallas Jõeääre talus seemnekartulit ei kasvatata, kuid nõudlus seemnesuuruses kartuli vastu on sellegi poolest suur.

"Kuidagi varakult on hakatud küsima. Ma ei oska veel arvata, et mis see lõpptulemus saab olema, palju neid tegelikke tahtjaid on, aga küsijaid on päris palju olnud," ütles Jõeääre köögiviljakasvatustalu peremees Urmas Laks.

Juba aastaid on Jõeääre talu kasvuhoonetes kevadtööd alanud 2. märtsil, täpselt nii läks ka tänavu, kuigi köögiviljamaa ja kasvuhoonete ümbrus on siiani paksu lume all. Kuid tomati, kurgi ja lilletaimede kasvupinda pole tänavu plaanis suurendada.