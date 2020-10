Ungari välisminister Peter Szijjarto kritiseeris Ukrainat, mis keelas kahel Ungari ametnikul Ukraina kohalikesse valimistesse sekkumise tõttu riiki sisenemise ning vihjas samas, et võib hakata takistama Ukraina püüdlusi saada NATO liikmeks.

"Sellega andis Ukraina märku, et on loobunud taotlemast Ungari toetust oma euro-atlandi integratsiooni püüdlustele," ütles Szijjarto sotsiaalmeediaplatvormil Facebook postitatud videos.

Ukraina välisministeerium teatas esmaspäeval, et andis Ungari suursaadikule üle protesti selle kohta, et kaks Ungari valitsusametnikku olevat teinud laupäeval peetud kohalikel valimistel poliitilist kampaaniat.

Szijjarto sõnul olevat Kiievi poolt tegemist ebasõbraliku sammuga, kui see kutsus vestlusele Ungari saadiku ning keelas kahel ametnikul riiki sisenemise.

Samas tervitas Szijjarto videopöördumises etniliste ungarlaste nimekirjade edu valimistel, mis tema sõnul tähendab see seda, et nende arvamust arvestatakse Ungariga külgnevas Ukraina lääneregioonis, kus elab suur ungarlaste vähemus, edaspidi rohkem.

See ei ole siiski esimene kord, kui Ungari ähvardab Ukrainat tema NATO-püüdluste blokeerimisega.

Kaks naaberriiki on viimastel aastatel korduvalt tülitsenud 150 000 ungarlase kohtlemise pärast Ukrainas, keda Kiiev Budapesti hinnangul kiusab, piirates nende ungarikeelseid haridusvõimalusi, kui kehtestas 2017. aastal vähemustkeeltes õpetamise keelu.