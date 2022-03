Läänemets: olime Ossinovski lahkumisega arvestanud

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets ütles, et erakond oli Jevgeni Ossinovski lahkumisega riigikogust arvestanud. Läänemetsa sõnul Ossinovski kurssi poliitikast lahkumisele võtnud ei ole ja sotsidel on ootus, et Ossinovski kandideerib ka riigikogu valimistel.