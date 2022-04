Norstat: Reformierakonna toetus kasvas üle 30 protsendi

Reformierakonda toetab 30,2 protsenti Eesti valimisõiguslikest kodanikest, mis on veidi enam kui eelmisel nädalal, näitab Norstati värske uuring. EKRE toetus langes protsendipunkti võrra.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti viimase nädala uuringutulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,2 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 21,1 protsenti, ja Eesti 200 17,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 14. märtsist 11. aprillini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Liidrikohal oleva Reformierakonna toetus tõusis nädalaga 1,6 protsendipunkti võrra. Kui eelmisel nädalal paistis Reformierakonna tõus olevat peatunud, siis viimaste tulemuste põhjal on peaministripartei reiting ületanud 30 protsendi piiri ning viimati oli see nii kõrge eelmise aasta augustis.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (16,6 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (6,8 protsenti), Isamaa (4,8 protsenti) ja Rohelised (1,9 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,8 protsenti ja opositsioonierakondi 32,7 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest.