Alexela ehitab LNG-terminali koos Infortariga

Infortari tegevjuhi Martti Talgre sõnul on eesmärk, et terminal valmis algavaks küttehooajaks ning ainus projekt, mis vastas soovitud tingimustele, oli Alexela oma.

"Projekti tänane seis on see, et õnneks olime selle projekteerimise ja erinevate analüüsidega tegelenud juba aastaid. Projekteerimine, ehituse ettevalmistamine oli meil ka enne 24. veebruari viimases faasis," ütles Alexela juhatuse esimees Martti Hääl ja lisas, et praegu käivad läbirääkimised ehitajatega. "Paljusid protsesse, mida tavaliselt tehakse üksteise järel, teeme samaaegselt," ütles ta.

Arendajad plaanivad ehitajaga sõlmida lepingu juba lähinädalatel. "Ehitajate huvi on olnud suur, nii kohalikul kui rahvusvahelisel turul. Me oleme suhteliselt lõppjärgus, ise loodame, et nädala jooksul on lepingud tehtud ja saab ehitustegevus platsil alata. Selleks, et tagada need ülilühikesed tähtajad oleme juba ära tellinud need ehitusmaterjalid ja tehnoloogia, mis on pika tarneajaga," ütles Hääl.

Projekti suurim risk on Martti Hääle sõnul poliitiline risk, mis sõltub sellest, kas riigid on lähiaastatel valmis Vene gaasi uuesti kasutusele võtma. "See on põhiline, mida oleme riigilt palunud, et leiame viisi kuidas seda riski maandada," ütles Hääl.

"Kui Vene gaas asendatakse LNG-ga, siis ei lähe see maksumaksjale kalliks," ütles Hääl. "Teiseks asub haalamiskai 700 meetrit kaldast ja Eleringi Paldiski kompressorjaamast, mis juhib gaasi liikumist Soome ja Lätti. Meil on olnud konstruktiivsed vestlused Eleringiga, mis on valmis tagama sügiseks meile kompressorjaamast gaasitoru, et ujuvterminal saaks vajaliku ühenduse gaasitoruga," ütles ta.

Infortari juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul saab erasektor projekti palju kiiremini valmis kui riik, sest erasektoril pole kohustust hankeid korraldada. "Tahaksime erasektorina teha projekti lõpuni kuni FSRU prahtimiseni. Riigi käest on oluline nn hinnaerinevuste leping sõlmida, et riik toetaks seda lepingut, nii nagu toetatakse taastuvenergiat. Et kui Vene kaas tuleb kuskilt läbi, siis see vahe kompenseeritakse, kui ei tule, siis seda ei kompenseerita," ütles ta.

Hanschmidti sõnul jaotub investeering Alexela ja Infortari vahel pooleks. "Oleme kokku leppinud, et osalus jaotub 50-50. Aga meie osa on ka kindlasti aktiivne roll gaasi tarbimisel. Infortari tütarettevõte Eesti Gaas omab regioonis väga suurt gaasimüügi võrku."