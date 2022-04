Kolme aastaga tõuseb Eesti riigivõla intressikulu ligi kuus korda

Kui selle aasta riigivõla intressikulu on 13 miljonit, siis 2024. aastal on see juba 70 miljonit eurot, prognoosib rahandusministeerium.

Seni viimase majandusprognoosi järgi on Eestil 2022. aastal planeeritud riigivõla intressikuludeks 13 miljonit eurot. "See summa kasvab: osaliselt selle tõttu, et intressid kasvavad turul, aga osaliselt ka selle tõttu, et eelarve on planeeritud püsivalt defitsiiti jääma - üle kolme protsendi nominaalselt," ütles rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees.

Luurmehe prognoosi järgi on 2023. aastal Eesti riigivõla intressikulu 40 miljonit eurot ja 2024. aastal 70 miljonit eurot. "Kolme aastaga kuuekordne kasv, aga näiteks võrreldes Lätiga, kus riigivõla tase on kõrgem, meid see nii palju ei mõjuta," sõnas Luurmees.

Intressikulu kolmekordsel kasvul mängib olulisimat rolli planeeritud eelarvepuudujääk, mille katmiseks tuleb juurde laenata võlakirjadena või laenudena. "Oleme ette näinud ka seda, et intressimäärad võivad tõusta poole protsendi ja protsendi võrra," märkis Luurmees.

Need prognoositud summad võivad aga veelgi suureneda, kui näiteks intressimäärade tõus kiireneb või Eesti riigi risk suureneb. Samuti ei kajastu nendes prognoosides lisaeelarve mõjud.