Powell: intressimäärad tõusevad tõenäoliselt pool protsendipunkti

USA Föderaalreservi esimees Jerome Powell ütles neljapäeval, et keskpank tõstab maikuisel koosolekul intressimäärasid tõenäoliselt poole protsendipunkti võrra ja inflatsiooni vähendamiseks võib vajalik olla seda hiljem korrata

Märtsis otsustas Föderaalreserv tõsta intressimäärasid nullilähedaselt tasemelt veerandi protsendipunkti võrra. Kui sama juhtub ka mai koosolekul, oleks tegu esimese korraga pärast 2006. aastat, mil kahel järjestikusel keskpanga kohtumisel otsustatakse intressimäärasid tõsta. Poole protsendipunkti võrra ei ole intressimäärasid tõstetud 2000. aastast saadik.

Mai algul toimuval koosolekul annab USA keskpank ametlikult teada ka kavatsusest alustada juunis oma üheksa triljoni dollari suuruse varade portfelli vähendamist. See on kahekordne jõupingutus stiimulite kõrvaldamiseks, et ohjeldada viimase 40 aasta suurimat hinnatõusu.

Powell ütles, et tema meelest võiks Föderaalreserv edasi liikuda kiiremini kui viimasel ajal. Ta kõneles neljapäeval Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) korraldatud paneeldiskussioonil Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde'iga.

IMF teatas teisipäeval, et ootab sel aastal maailma majanduskasvu märkimisväärselt aeglustumist, kuna Ukraina sõja tagajärjed levivad üle maailma ning toovad tagasilööke paljudele riikidele, kes juba maadlevad Covid-19 pandeemia ja inflatsiooniga.

IMF prognoosib, et maailma majandus kasvab tänavu 3,6 protsenti, võrreldes eelmise aasta 6,1-protsendise kasvuga. Uus prognoos on 0,8 protsendi võrra madalam jaanuari prognoosist.