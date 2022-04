Raskerelvastuse tarnimise Ukrainale blokeerinud Scholz saab kriitikat

Ajalehe Bild teatel blokeeris Saksamaa kantsler Olaf Scholz raskerelvastuse tarnimise Ukrainale. Scholz on üha suurema surve all, kuna Saksamaa pole saatnud Ukrainale endiselt raskerelvastust.

Sel nädalal kaitses Scholz oma valitsuse poliitikat. Scholz väitis, et palus Saksamaa relvafirmadel koostada nimekirja, millist relvastust lähitulevikus saab Ukrainale tarnida. Selle skeemi alusel hüvitaks Berliin Ukrainale kõik Saksamaa firmadelt tehtud ostud, vahendas The Times.

Ukraina ametnikud saatsid Saksamaa kaitseministeeriumile nimekirja, kus olid ka tankid ja suurtükid.

Bild teatas, et Scholzi büroo oli Ukraina esitatud nimekirjast jätnud välja kõik raskerelvad. Pärast seda, kui Scholzi büroo oli nimekirja üle vaadanud, vähenes see nimekiri 48 leheküljelt 24 leheküljele, teatas Bild.

"Meile vajalikke relvi pole nimekirjas," ütles Ukraina suursaadik Andri Melnõk Saksa avalik-õiguslikule ringhäälingule ZDF.

Võimalikud relvad, mida Saksamaa relvafirmad olid valmis tarnima, olid jalaväe lahingumasinad Marder, tankid Leopard 2.

Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) välispoliitika eestkõneleja Jürgen Hardt kritiseeris relvatarnete blokeerimist Ukrainale. "Ukraina toetamisel ei tohi enam olla vabandusi," ütles Hardt.

"Nüüd on avalikkusele teada, et Saksamaa relvafirmadel on laos suur hulk sõjatehnikat, mida Ukraina on endale küsinud. See on küüniline, kui Saksamaa valitsus otsustab, milleseid taotletud relvi Ukraina tohib kasutada ja milliseid mitte. Ukrainlased teavad ise kõige paremini," ütles Hardt.

Saksamaa sotsiaaldemokraadid (SPD) on traditsiooniliselt eelistanud tihedat suhtlust ja koostööd Venemaaga. SPD endine kantsler Gerhard Schröder teeb koostööd Venemaa suurte firmadega.

"SPD vananevatel patriarhidel võib olla võimatu leppida reaalsusega, et Vladimir Putin tegi nad lolliks," ütles Londoni King's College'i Saksamaa ekspert Alexander Clarkson.

Neljapäeval lubas Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht (SPD), et uue lepingu kohaselt saab Ukraina mõne päeva jooksul raskerelvad. Tema sõnul õpetab Saksamaa Ukraina sõdureid kasutama liikursuurtükke PzH 2000.